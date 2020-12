NADEŽDA BILJIĆ OTKRILA DA JE JEDVA PREŽIVELA TRUDNOĆU, A SAD HOĆE DRUGU BEBU: Pevačica pitala Tomu da rade na tome, a on je ODUVAO

Nadežda Biljić počela je da razgovara sa Tomom Panićem u rijalitiju, a onda i da mu priča o zajedničkom detetu - sinu Longu.

Toma je tada pitao koliko je visok Longo, a Nadežda je iznela detalje.

"Porastao je, 50 i nešto, skoro 60! Ne znam Tomislave, treba da se ide da se primi to, majka i otac će ići sa njim. Noć pred poređaj, prilazi mi devojka i kaže mi da je Tomina komšinica i zovem ga i pitam i on nema pojma, ja mu šaljem sliku, on nema pojma, ali posle se setio. Svima je pričao kako je samo njega gledao, ali jeste, bile su tu samo žene, čuo muški glas. Dok je bio u stomaku, znaš kako reaguje, čim se čuje glas odmah u bubreg", objasnila je Nadežda.

Nadežda je potom pričala kako je jedva preživela trudnoću, ali je onda smislila i predlog za svog dragog.

"Postoji li ljubav u tvom životu? Vodićeš me na Bali, ne zanimaš me uopšte! Ljubavi, posle j*banja nema kajanja! Da, da... Izvini, ja se čuvam za muža da me vodi na Bali, nisi me vodio na medeni mesec, šta ti fali da ti rodim još jedno dete? Da Longo ne bude sam, da bude devojčica", poručila je Nadežda.

"Ti nisi normalna!", odbrusio je Toma.

"Ti si to odavno znao!", uzvratila je Biljićeva.

