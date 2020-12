ONI ĆE SE POMIRITI, ALI JOJ JA NEĆU OPROSTITI! NEMA OPRAVDANJA ZA NAPADE: Tomina majka se uključila i OSULA PO NADEŽDI! (VIDEO)

Jasmina Panić uključila se kada je Nadežda Biljić ušla u rijaliti kako bi iznela svoje mišljenje o celoj situaciji.

Tomina majka nije štedela svoju "snajku", pa je pred milionima govorila o pevačici.

"Iskreno da kažem, sve te laži koje su iznete sve tri meseca, ja zaista moram da kažem da mi nije lako! Ne znam šta bih vam rekla! Većina onoga što je rekla su laži, tri meseca ona iznosi laži i preti, ja se nisam oglašavala, ali sada moram! Ja nikada nisam rekla da on treba da nađe ženu u rijalitiju, ali sam samo rekla da vidim da je srećan i nasmejan i nilada se nisam mešala u njegove odnose i ja sam uvek bila uz nju. Ona se meni izvinjavala i rekla kako je Tomi razbila glavu, ali sam ja tu poruku obrisala", rekla je Jasmina, pa dodala:

"To je bilo to veče, i Toma je video poruku priznanja i tražio mi je, ali ja nisam htela da mu dam to, da bih nju zaštitila! Ako pogledate sve vreme, vidite ko je koga vređao, i ja nju nikada nisam uvredila i na sve provokacije i uvrede, a imam i u telefonu sve pretnje, sve sam dala. Ja sam u stresu od nje, ona je mene napala, vređala i pretila! Ja sam ta koja je stajala uz nju, koja je pravdala i pričala da nije bitno šta je radila, i ja sam im poželela sve najbolje i večnu ljubav! Ona mi je rekla kako su se posvađali na slavi, i ona je mene opsovala i on je poludeo, ali svakome je to bolna tačka kada neko nekome opsuje majku! To je sve dno dna, i ja joj nikada nele reči neću oprostiti, a da mi snaja kaže kako sam ja zaljubljena u svog sina, ja ne znam kako to da objasnim i da budem mirna nakon svih kletvi!"

"Ja njoj sve ćutim, ja sam Jasna Panić obična žena i ne lažem, a ona sve radi preko mene kako bi ušla u Zadrugu, i sve opet to radi i sada se svađa sa njim i spominje mene. Kada je bila trudna i kada je radila test, ja nju nisam pitala da li je dete njegovo, ja sam čekala da mi jave! Neka se grle sada, ja znam i mislim da će oni da se pomire, Nadežda je takva kakva je! Ona samo laže, ali oni ako se pomire, ja sa tim nemam problem, ali ja ne želim da je sretnem i ne želim ovo sve da joj oprostim, a želim im sve najbolje! Ja sam rekla da Toma voli Nadeždu, i ja sam rekla da će oni biti zajedno! Slavica i ja smo pričale, i rekla sam joj da se oni vole, a on je tada imao zabranu prilaska, ali ja nakon svega ništa više ne mogu", rekla je Tomina majka.

"Ja sam videla njenu mržnju, kada sam bila kod njih jer me je sve vreme provocirala! Sve ja mogu da razumem, ali nema opravdanja, ovaj napad i ove uvrede, ja ne znam koja bi majka ovo oprostila i podržala", zaljučila je Jasmina.

