SRCE MI SE CEPA! NE POMINJITE MI ZOLJU: Marija se vratila u rijaliti SLOMLJENA, osula po Miljani i devojkama koje se BLAMIRAJU

Marija Kulić vratila se u rijaliti, a progovorila je o trudnoći i kiretaži njene ćerke, Miljane Kulić, kao i odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom.

Miljanina majka istakla je da je osetljiva, kao i da ne može da veruje šta njena naslednica radi sa pevačem Mišelom Gvozdenovićem.

"Osvrnula bih se na odnos nje i Mišela, ne mogu da verujem da joj to i pada na pamet samo par dana nakon što se izdešavalo ono što nikako nije trebalo. Ja sam osetljiva, iako to ne pokazujem. Mene duša boli, srce mi se cepa. Sećam se situacije kada mi je govorila da ga ne komentarišem, da on ne postoji i ja sam vodila računa o tome i onda prođu tri nedelje, pa se desilo ono u policijskom autu. Kad je nisam zgazila tada. Više me ništa ne iznenađuje. Nemoj da mi spominješ Zolju, najodvratnije stvorenje, đubre od čoveka. Ona nije bila svesna da ono u mom krevetu on radi namerno", počela je Marija.

"Mišelu ni na pamet ne pada nikakva veza sa njom, niti joj je dao povoda da pomisli o to", nastavila je Marija.

Zatim je izdvojila zadrugarke koje se najviše ponižavaju:

"Miljana, Maja i Milica. Sanja je već folirant, nju ne bih ni komentarisala. Maju i Janjuša ljudi gledaju kao dva kretena. Nju najviše boli što ona nije sigurna da li će se on pomiriti sa svojom ženom, a bolesno je ljubomorna, juri za njim kao psihopata."

