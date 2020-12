ZOLA SE SUOČIO S MARIJOM KULIĆ! NIKAD ŽEŠĆI PREMA NESUĐENOJ TAŠTI: Biće onako kako ja KAŽEM! Zvaće me imenom i prezimenom! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola suočio se sa Marijom Kulić koja se vratila u rijaliti.

Njemu su postavili pitanje da li ga je blam što je imao intimne odnose sa Miljanom uprkos tome što je to Marijin krevet.

foto: Printscreen

"On je to namerno uradio jer je znao da ću ja da dođem, ali Miljana je kriva i ja tamo više neću da spavam! Zgadio mi se onaj apartman zbog njih. Ona nakon svega uzme sliku moju i ljubi i priča mamice moja", rekla je Marija.

"Ja sam prvi dan rekao da je to bila njegova osveta", rekao je Vladimir.

foto: Printscreen

"Da, uzme sliku pa kaže: Mamice moja, ja sam s*ršila", rekao je Đedović.

foto: Printscreen

"Što se tiče toga, ja ne mislim da sam nešto loše uradio ni tada ni sada! Želim da kažem da me nije blam, ona ga nije kupila ni tamo stvaila, i ne smatram to blamom nikakvim! Marija kada izgovara moje ime, mora da me poštuje jer je ovde sve u mojim rukama! Samo lagano i bez stresa, mi se nećemo svađati, moraš da me nazivaš punim imenom i prezimenom. Ona se zaokružila i bilo joj je lepo, ali sledeći put kada krene da me vređa neću da joj oprostim, ona je kao realna, a ponaša se kao najnerealnija. Ne znam zašto samo mene krivi, jer je dvoje u pitanju i sve ide nešto okolo, a i biće onako kako ja kažem", rekao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir