NADEŽDA KONAČNO PRESEKLA! Progovorila o Tominoj PREVARI, otkrila da li će se POMIRITI, pa poručila: Ne plašim se Paule! (VIDEO)

Nakon pesme koju je najavio za Milicu Kemez, a koja je ujedno bila kratak predah, Bora Santana je najavio današnje teme koje će prečešljati tokom današnje emisije. On je pomenuo žurku od sinoć, ali i dešavanja tokom cele nedelje kao što je ulazak Nadežde Biljić koji je izazvao burne svađe sa njenim vanbračnim suprugom Tomom Panićem sa kojim ima dete.

- Vuče, ti si sve ispratio, sve se odmotava, Paula je iznela neke stvari, Nadežda je onako reagovala, šta ti misliš da li će ona reći sve na kraju? - pitao je Bora.

- Paula je mudro ćutala, ne znam da li je to bila strategija. I mi koji se bavimo životima zadrugara nismo znali za to, što znači da ni sa kim to nije podelila, jer se sve sazna za tren oka. Nadežda je bila iznenađena, ali nakon toga sus e strasti brzo smirile. Ne verujem da Nadežda igra igru, i da je sve dogovoreno. Neki kažu da žele da se ponovi priča "Kija, Sloba, Luna". Da je tako, deluje morbidno, a Nadežda nije takva osoba. Ja razumem da oni žele da se ispeglaju stvari zbog deteta, ali preko nekih stvari ne sme tako lako da pređe, jer će Toma to iskoristiti - rekao je Vuk, potom je Nadežda došla u radio.

foto: Pritnscreen

- Kada ćeš prestati da ubeđuješ sebe da te Toma voli? - glasilo je pitanje koje je Vuk pročitao. (Pitanje je postavio Marko Đedović)

- Mi imamo dete, poslednja rečenica je bila "Volim te" kada je ušao u rijaliti. Ja se ne plašim Paule, zato sam došla ovde - rekla je Nadežda.

- Deluje kao da nisi spremna da saznaš sve? - pitao je Vuk.

- Nisam spremna emotivno, ali ovako jesam, da bi se na sve stavila tačka - dodala je Biljićeva.

- Šta te najviše boli što je rekla? - pitao je Bora.

foto: Pritnscreen

- Najviše boli što sam od devojke sa kojom me je varao saznala da me varao napolju, dok sam bila trudna i dok smo bili zajedno. Ja sam njemu u ponedeljak rekla da ću da se napijem, i popila sam sinoć. Ja sam popila da bih mogla da izbacim sve što osećam, i primetila sam da je sve vreme gledao u Paulu, gde je ona. Mislim da je zaljubljen, a ona nema emocije - objasnila je Nadežda.

- Da li bi opet bila sa njim? - pitao je Vuk.

- Ne, nema šanse, samo ćemo napolju popričati zbog deteta. Mi treba da nađemo kompromis zbog deteta. Moje dete će porasti sutra, ovaj format gleda ceo Balkan, i svi ti ljudi imaju decu koje će sutra ići u školu sa mojim detetom. Ceo svet zna da se moje dete zove Longo, onda će roditelji te dece pričati kako smo ja i Toma u rijalitiju raditli ovo i ono - dodala je Nadežda.

- Kakav odnos imaš sa devojkama? - pitao je Bora.

- One su mi se sve izvinile, jer me je Toma predstavio kao aždaju. Prevara nije se*s, poljubac i to, on nije umeo da se izrazi, mi nismo znali da ću ja tako brzo zatrudneti, mi smo to želeli. On lupi glupost, nebulozu, pa kaže da je lupio glupost.

