DEČKO, NE BI BIO NIKO I NIŠTA DA TI NIJE NJE! Mišel se požalio Mariji na Miljanu, a ovakav ODGOVOR niko nije očekivao! VIDEO

Bora Santana je najavio svog narednog gosta, a to je Mišel Gvozdenović za kog je domaćin imao zanimljiva pitanja! Mišel je na sve načine pokušao da se opere od Miljane Kulić koja je nekoliko puta izjavila da joj se on dopada, međutim Mišel nije želeo da čuje za nju nakon svega što se desilo tokom noći za nama.

- Izvinjavam se samo zbog malog Željka jer sam se drao, ali moramo da shvatimo da sam i ja nečije dete, jer mene neko godinama maltretira - rekao je Gvozdenović.

Nakon njega, došla je i Marija Kulić koja je dala svoj sud.

- Sinoć je pokazao da je kao Miljana, jer ono što ona radi, on je sinoć radio njoj. Ti dečko ne bi bio niko da ti nije nje, dobro pevaš, međutim, ona ti je dala na značaju - rekla je Marija.

foto: Pritnsceen

- Da, ona je sigurno zaslužna - rekao je Mišel.

- Ja samo mislim da je ona na ovaj način htela da se malo skrene sa one priče, ona je svoje misli usresredila na nešto drugo. Ja sam njoj rekla da oni nemaju ništa zajedničko, ranije su spustili loptu, i trebali su da konačno završe tu priču. Ja sam na "Pretresu" saznala da je do njih dolazilo do nekih stvari do kojih nije smelo da dođe uopšte. On je bezobziran dečko, davao si joj lažnu nadu, a do toga nije smelo doći, a sve ćemo videti na klipovima - dodala je Marija.

- Gospođo Marija, ona je mene uzjahala! - dodao je Mišel.

foto: Pritnsceen

- Marija, Đedović te je pitao kada ćeš prestati da prikrivaš nasilje koje ćerka vrši nad tobom? - glasilo je pitanje.

- Nikakvog nasilja nije bilo, ona je od besa samo šutnula tanjirić na stolu i posle toga polomila čašu. Ona je bacila isped sebe, a to je njen afektivni porblem koji ima, džabe je njoj bilo posle žao. Ljudi znaju kakvo je moje mišljenje o njoj i da sam direktna. Ona nije mala, nije prvi put u rijalitiju, samo ne bih volela da se više prevari pa da odreaguje onako kako je juče - dodala je Marija.

