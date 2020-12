MAJA DOVELA JANJUŠA DO TAČKE PUCANJA! On raskinuo sa njom, a onda je ona podivljala ZBOG OVOGA: Navikao je na prosečno i obično!

Marko Janjušević Janjuš odlučio je da po ko zna koji put javno raskine sa Majom Marinković.

foto: Printscreen/Zadruga

- Koliko si ti prosta! Neću da budem sa tobom! Evo, sada ti javno kažem! Praviš mi scene! Skloni se od mene - poručio je Janjuš.

- Ti si jedan folirant! - uzvratila je Maja.

- Rekla je da sam gledao u tebe, dolazi normalno i kaže da vidi gde gledam, ne znam gde gledam! Pitajte Kristijana gde gledam! - poručio je Janjuš.

- Ja sam videla da Sanji gleda u zadnjicu! On me psihički urniše, ne znam više! - urlala je Maja u suzama.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ma, laže, ovako manipuliše sa mnom već četiri meseca! - uzvratio je Janjušević.

- Nervozan je, jer ne zna da li će mu stići čestitka za Novu godinu! Što on meni prebacuje Vladimira Tomovića? Ja ne smem da radim neke stvari, a on radi to isto na kvarno! - rekla je Maja.

- Nemoj do kraja da mi prilazi, sve laži svaljuje na mene! - urlao je Janjuš.

Potom je Janjuš prepričao raspravu od sinoć, kada mu je Marinkovićeva rekla da je neko gleda ,,drugim očima", a ona je tvrdila da je rekla ,,čudnim pogledima".

foto: Printscreen/Zadruga

- Htela je da mi kaže da je neki muškarac gleda očima, ali nije htela da mi kaže ko je u pitanju. Ne zanima me, ona laže! Pravi me budalom! Da li je neko gleda ili ne, to me ne zanima! Evo, sada neću da joj više prilazim! - tvrdio je Janjušević.

- Oni su kukavice, ne smeju ništa da mu kažu u lice, ima žensko dete kod kuće, a svi su videli kako se ponaša prema meni! Lepo mu je Kristijan rekao, navikao je da ima nešto prosečno i obično, klošaru! Ima da nađem frajera, boli glava! A ne ovog indijanca, jutros mi je doneo čokoladice, jer mu je bilo krivo. Boli me uvo za dve čokoladice, da ja plačem ovde 10 sati - odbrusila je Maja.

