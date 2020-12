NIKOLA UDARIO NAJNIŽE NA SANDRU REŠIĆ! Ona mu uzvratila duplo: Budi mangup kao Kristijana, pa udari na jake muškarce, A NE NA ŽENE

U toku današnje kupovine, došlo je do sukoba Sandre Rešić i Nikole Đorđevića, koja je bila sledeća tema na pretresu.

- Meni su to jajarske fore. Da ispričam šta se desilo, stojim iza svega što sam rekao. Krenuo sam da trčim, došao sam pre njih, ona smrad stane ispred mene i uđe u prodavnicu pre mene, znajući da sam pre nje došao. Mene samo nervira njihovo bahato ponašanje - objasnio je Nikola.

- Ovo što govori je laž, rekao je da će svima otvoriti glavu - dodala je Ermina.

- Dečko je došao samo da bude lep i zavodi devojke - bunila se Miljana.

- Miljana tebe nije dirala, niti tvoju porodicu, a ti si mene opsovao, sledeći put razmišljaš šta pričaš. Sram te bilo! - vikala je Marija.

- Užas je ono što je govorio za Sandrinu majku - rekao je Tomović.

- A šta bi bilo da je Tomović ušao pre tebe, da li bi isto reagovao? - ubacila se Rialda.

- Ko god da je bio, isto bi reagovao, po cenu života - odgovorio je Nikola.

- Samo Cici (mami) da kažem da se uopšte ne nervira. Nikada u životu nisam uzela ničije mesto, Ermina i ja smo rešile da se šalimo, jer je rekao da će nam rascopati glave. Naravno da je on bio na redu, ali je počeo da se svađa sa Necom i krene da pominje sve nas. Onda mi je Ermina rekla da će me namerno povući. Bez ikakvog pardona me je nazivao ku*vetinom, a tako se sa mnom ne ponaša - govorila je Sandra.

- Ja bih se ubio da imam 30 godina, a još sam neostvaren u životu - odbrusio je Nikola.

- Budi mangup kao Kristijana, pa udari na jake muškarce, a ne na žene. Kladim se da ne bi smeo da opsuješ majku Tomoviću - rekla je Sandra.

