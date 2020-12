MENI DA NEKO UDARI ŠAMAR, JA BIH GA UBIO NA LICU MESTA! Janjuš se urotio protiv Maje sa NJOM: Kristijan ga sve vreme VREĐAO!

Aleksandra Nikolić bila je gošća u radio emisiji ,,Amnezija", koja je odlučila da progovori o sukobu sa Majom Marinković.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona je ubeđena da si ti imala nešto sa Janjuševićem? - upitao je Bora.

- Da, ona je ubeđena, ona je moja majku nazvala znaš i kako, ja preko toga ne mogu da pređem, meni je majka sve! - poručila je Aleksandra.

- Prokomentariši odnos Maje i Paule? - upitao je Bora.

- Ona ima problem kada neko pogleda Janjuša, ona je nju napala bez razloga! Ta devojka nema ni obraza, ni srama! - rekla je Nikolićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam rekao da ću nju vređati do kraja rijalitija! Svaki dan ću je vređati do kraja rijalitija, ja sam oboleo zbog njenih scena, sve sam to ćutao. Ja ću se družiti sa svima! Meni da neko udari šamar, ja bih ga ubio na licu mesta, ali njoj sam prešao. Samo da čujem da nekome priča o meni... Nikada je nisam vređao ranije, sve radi namerno i smišljeno, zna odlično šta radi, toliko je namazana, pravi se da je žrtva, ucveljena i žrtva, plače, pa se meni kezi, sve to radi, mene boli k*rac šta će ko reći - rekao je Janjuš koji se umešao u program.

- Dok je Janjuš pričao, Kristijan Golubović je sve vreme držao lekciju Maji u pabu, vređajući njenog bivšeg dečka.

Kurir.rs/M.M.

Kurir