OTKRIVENO KADA ĆE KENAN TAHIROVIĆ NAPUSTITI BELU KUĆU: Zadrugar ide u Sarajevo, a evo ko će ga sačekati na GRANICI (VIDEO)

Kenan Tahirović je zadrugarima u hotelu pričao kako je predosetio smrt svog oca, a onda je otkrio kada će napustiti imanje i otići u svoj dom.

"Sutra će brat da dođe po mene do granice. Sad ne mogu ništa da promenim. Dve nedelje govorim da nešto nije u redu. Pre nego što su mi javili rekao sam Rialdi da me zagrli, predosetio sam. Posle sedam minuta me zvali na kapiju", ispričao je Tahirović.

Tužne vesti stigle su iz porodice Kenana Tahirovića. Naime, aktuelnom zadrugaru preminuo je tata od posledica koronavirusa.

Inače, ovo nije prvi veliki gubitak u Kenanovom životu. Naime, njemu je pre nekoliko godina preminula i majka, o čemu je pričao i u Zadruzi.

"To mi je bio najtužniji dan u životu. Ne znam šta bih o tome rekao. Ona je umrla meni i bratu na rukama. Mi ne možemo da se pomirimo sa gubitkom, ali život ide dalje. Tog dana se sve promenilo. Od tada sam se uozbiljio dosta, to mi je bio šamar da stanem na svoje noge", rekao je Kenan tada.

