RASULO! NADEŽDA SKOČILA NA MILJANU I MARIJU KULIĆ: Pljušte najgore UVREDE, čuvari ih drže da se ne POTUKU! (VIDEO)

Odnos Marije i Miljane Kulić sa Nadeždom Biljić zbog Tome Panića se promenio, pa je pevačica napravila haos.

U jednom trenutku obezbeđenje je moralo da reaguje.

"Meni je ovo toliko smešno, Miljana nekome priča o moralu!", rekla je Nadežda.

"Svako ko je hteo, spavao je sa tobom, i ti meni nešto pričaš! Miki, Čolak, Toma i molim te da mi ti ne poričaš o moralu, ja sam ovde moralna gromada za sve vas", rekla je Miljana.

"Ona je mene zvala u tri ujutru na fiksni i nije htela da me ostavi na miru, to je radila i Mišelu! Ona je zvezda i neka priča, ona je molila da Baneta i Bora budu sa njom, i jahala ih je ali kao "rijaliti!". Miljana mnogo stvari o tebi znam nemoj da me vučeš za jezik, oralno si zadovoljavala kamiondžiju da te vozi na nastup Darka Lazića", rekla je Nadežda.

foto: Printscreen

"Tvoj muž tebe nudi Tomoviću, ja ovde ne moram ništa da radite takve igre da biste dobili honorar! E, sada ću da te tužim, taman ono što zaradiš daješ meni", rekla je Miljana.

"Mene ne zanima šta ko misli, i oni su pokazali ko su danas! Ona je mena zvala i pretila mi je da će da mi zapali kuću i brata, i svašta još! Ona ovde igra vide joj se grudi i ne znam što se nervira ako je u pravu!", rekla je Nadežda.

U jednom trenutku, Nadežda je skočila na Mariju, a Miljana je krenula da spreči Nadežu. Nastala je još žešća svađa, posle koje je Biljićeva nasrnula na Kulićevu. I obezbeđenje i Toma Panić su ih razdvajali.

Nakon što je za crnim stolom ispao haos između Miljane Kulić i Nadežde Biljić, gde je Nadežda nasrnula na Kulićevu, voditelj je saopštio zadrugarima kaznu koju je Biljićeva dobila.

"Nadežda je kažnjena nedeljnim honorarom", saopštio je voditelj.

"Sad ću Mariji da udarim šamar, pa da me izbacite", rekla je Nadežda.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir