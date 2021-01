NAKON BURNOG RASKIDA SA MAJOM, OGLASIO SE ČORBIN BRAT: Progovorio o reperovoj najvećoj ljubavi i otkrio razlog razvoda sa suprugom

Milan Janković Čorba učesnik je četvrte sezone rijalitija "Zadruga". On je primećen kao veran prijatelj Kristijana Golubovića, a onda je dobio etiketu i glavnog zavodnika u kući, pa je tako pre nekoliko dana stupio u vezu saMajom Marinković, koja je nedavno tek izašla iz turbulentne veze sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Ipak, njihova veza nije potrajala, jer je Čorba odlučio da se iz iste povuče, nakon vrelih akcija sa Marinkovićevom i savesti koja mu kasnije nije davala mira.

Povodom njihovog raskida, oglasio se i njegov brat, Marko Janković, koji se nije libio da kaže u ime cele porodice kako oni gledaju na sve:

foto: Printscreen

- Prvo bih naglasio da mi poštujemo svaku njegovu odluku i izbor, kakav god njegov odnos sa Majom bio, ne mešamo se u to. Primetili smo samo da sa Majom nije bio, niti je nasmejan - počeo je Čorbin brat.

A onda se osvrnuo i na njegov brak. Da podsetimo, Milan je ušao kao razveden, ali nije mnogo pričao o svojoj bivšoj supruzi, a gotovo svi su zaključili da je upravo ona razlog toga što Čorba nijednu zadrugarku ne shvata ozbiljno:

- Njegova tadašnja supruga i on su dosta dobro funkionisali. Upoznali su se u Herceg Novom, dok je radio kao šef kuhinje. U to vreme su se održavala u tom gradu neka kulturno-umetnička dešavanja, gde je on nastupao, a njegova bivša supruga je, kao slikar, takođe učestvovala na tim dešavanjima, radeći na nekim portretima - objasnio je on, pa nastavio.

- Razveli su se kada je otišao za Kuvajt, zbog posla, a ona je ostala sama dole, što je bilo jako teško za nju, jer nije mogla da se navikne na naš život ovde, u Enklavi, jer dolazi iz sredine gde ljudi žive normalno. Ipak je ljudima, koji nisu odozdo, dosta teško da se naviknu na takav način života i to je glavni razlog njihovog razvoda. Ali ljubav među njima postoji i rezultat iste je njihov sin Despot. Što se drugih devojaka tiče...hm. Čorba je dosta emotivan i, kao takav, brzo se hladi, ako ne vidi bilo kakvu perspektivu, budućnosti ili vidi nešto neispravno u tome - objasnio je Marko.

foto: Printscreen

Zatim je otkrio da li Čorba možda i dalje gaji nadu da će doći do pomirenja između njegove, sada bivše, supruge i njega i da li Maja ima sličnosti, te ga je zbog toga privukla:

- E, što se tih emocija tiče, ne bih znao detaljno da vam kažem, ali najviše što mogu da vam kažem, jeste da, kad god su njih dvoje zajedno, oni su nasmejani. Nisam ga video da je takav osmeh imao ni sa jednom devojkom u Zadruzi. Kao što rekoh, sa Majom se ne smeje i nemaju nikakvih sličnosti, ona je sušta suprotnost od Maje. Što se pomirenja tiče, to samo znaju Čorba i ona (supruga) - zaključio je Marko.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Pink/M.M.

Kurir