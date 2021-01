ONA JE PLAĆENA DA PRAVI HAOS, MENI SE TO NE SVIĐA! Oglasio se Majin otac nakon što je RASKINULA s Čorbom, otkrio da li je podržava

Maja Marinković i Milan Janković Čorba raskinuli su vezu koju su započeli pred kamerama rijalitija, nakon što je ona prekinula romansu sa ljubavnikom Markom Janjuševićem Janjušem.

Majinom ocu Radomiru, Takiju, ne sviđa se njeno ponašanje, međutim, kako kaže, njegova ćerka je plaćena da pravi haos.

foto: Printscreen

“Znate kako, ona je moje jedino dete i moram da kažem da nisam srećan zbog svega što je urdila, ali to je rijaliti i ona je plaćena da napravi haos! Ja sam uz nju, jer kao što sam rekao ona je moje dete i ja je u svemu podržavam, a njega ne bih komentarisao! On je njen izbor, i vidim da ima neke emocije, ali on ako nije mogao da se bori s tim, nije ni trebao da ulazi u neki odnos”, poručio je Majin tata Taki.

Budući da se nije pojavio u studiu mnogi su posumnjali da je smrtno ljut na ćerku, međutim, on ima, kako tvrdi druge razloge za to.

“Imao sam temperaturu i nisam želeo da rizikujem i dolazim kaže”, Taki.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

