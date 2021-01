TARA I ŠA VENČALI SE PRED KAMERAMA: Njihov odnos svima je ČUDAN, a sad su zbog filma rekli jedno drugom DA! (VIDEO)

Opšte je poznato da je svadba Tare Simov i Nenada Aleksića Ša poslednja scena u filmu, a Kristijan Golubović je sve zadrugare okupio na doku, gde je Marko Đedović trebalo da ih venča.

Nakon što su svi zauzeli svoje pozicije, kamera je mogla da se uključi, a zadrugari su se, nikad predanije, bacili na zadatak.

Podsetimo, svima je čudan odnos Tare i oženjenog repera, a Mina Vrbaški je iznela nedavno svoj stav.

"On zna da mu je žena rekla da se skloni od Tare, on to neće. Doći će sigurno tema... Prvo ću ja da se iznerviram, kazaće ljudi da ja petljam. Ja ništa ne petljam ako on pravi odnos kakav pravi. Svi vidimo isto! Ovo je gore nego što je uradio u "Zadruzi 2". Vidim te poglede koje ljudi ne vide. Mene taj odnos toliko zanima. Svi u kući ćute. On kao hoće kući. Smatram da mu se Tara sviđa. Sve njegove devojke su bile mršave, manekenke. Više neću da ćutim. Meni je to ogavno. Tu više Tara nije bila kriva, ona je bila kriva na početku. Kad sam upalila malo vijuge... Tara je Ermini pričala da treba da se Ša prebaci u njen krevet. On lomi sebi prste ispod jorgana, ona ne može da trpi kad on plače. Znaš kako ja špijuniram noću. Imam pripremljeno ogledalo ispod jastuka. Samo čekam kad dođe tema da vidim ko će da laže. Htela sam da zapisujem vreme da se traže klipovi, da ne bude da ja izmišljam", rekla je zadrugarka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir