NAŠAO SAM GA BAČENOG U SVINJCU: Kristijan otkrio kako je SPASAO pokojnog Nina pa se obrušio na Sandru

Kristijan Golubović ispričao je zadrugarima situaciju koju je doživeo sa pokojnim ocem Sandre Rešić Ninom.

"Rešićkinog oca sam našao u svinjcu bačenog, ja došao kao klinac, autoritet, jer sam ja imao nešto protiv jednog, kao hteli su da ga omalovaže, ja sam došao tu da vidim šta se dešava. Čovek pevao, i znaš ono seljačka posla, napila se stoka, kaže da bi da ide, oni mu nisu dali, a bilo hladno, čoveku je stvarno bilo neprijatno. Ja dotrčim, povadimo pištolje, gde je čovek, on u svinjcu. Ona mene treba u d*pe da me ljubi, on joj je otac, ona kao da sam ja to uradio, da peva i da pita da li ima još, on njima da plati!", ispričao je Kristijan.

Podsetimo, Sandra je uvek pričala da je veoma ponosna što je njegova ćerka. pa joj ova priča koju je Kristijan ispričao zadrugarima neće nimalo dopasti.

"Ponosna sam na to što mi je on otac, ali sam opterećena, jer imam strah šta će me ljudi pitati. Veliki je to pritisak. Svaki naslov u medijima je „Ninova ćerka”. Moje ime se ne pominje. S druge strane, meni je drago i nemam problem sa tim. Ponosna sam što sa njegova ćerka, ali je to ujedno dodatni pritisak", pričala je Sandra pre nekoliko godina.

"Kada bi dolazio kod mame i mene, to bi bilo da niko ne sazna, u tajnosti, kako mediji ne bi pisali o nama. Dođe na sedam dana sa koferom koji je težak jednu tonu. U njemu je imao nekoliko košulja, veš i sve ostalo su bile knjige od kojih se nije odvajao", prisećala se tad Sandra i otvoreno govorila o odnosu koji je imala sa ocem.

"On je na mene gledao i kao otac i kao najbolji prijatelj. Smatrao je da pošto nisam odrasla sa njim nema dovoljno prava da mi postavlja pitanja, kako mu ja ne bih uzvratila: „Zašto me to pitaš kad ne živiš sa nama?“ Ipak, ja to nikada ne bih uradila... Bio je vrlo duhovit i dobar", pričala je Sandra.

