SLAO MI JE EKSPLICITNE SLIKE I VIDEO! Sanja Stanković raskrinkala Tomovića, nova AFERA trese Belu kuću: On joj odmah ODGOVORIO!

Sanja Stanković i Vladimir Tomović rešili su da sasuju jedno drugom u lice sve što imaju.

Sanja je dobila pitanje koje se ticalo njene Bivše devojke, Jovane Tomić Matore, nakon čega se osvrnula i na nerašćićene račune sa Tomovićem.

- Vladimir i ja nikome nisam ugovarala s*ks, jer danas kada je bilo komenatrisanje Vladimir je podmuklo kod nje komentarisao mene, ali ne mogu da ga citiram i tada sam mu rekla da nema šanse kod mene ovde, a on me je pitao da li ima napolju i tada sam sve shvatila. Kada sam ušla ovde ja mu nisam verovala, ali kroz druženje sam počela jer znam kako se ponaša prema meni, ali sam shvatila šta radi za stolom i počeo je da se igra i sa mnom i on uživa da kanali ljude i pravi smicalice, ali ne znam koji je njegov krajnji cilj - rekla je Sanja.

foto: Pritnscreen

- Ja sam rekla kako moja majka nju nije prihvatila, kao i mene njena i tada mi je rekla, kako je moja majka davala izjave o njoj, a ona je kukala zbog gugla kada ukuca njeno ime šta izlazi. Ja jesam komentarisala Mišela i rekla da je hteo da je poljubi, ona bi pristala a nakon toga me je ona nazvala k*rvećetinom i tada sam joj pokazala da ćuti i da je bila veća k*rvetina i ono sa Lunom i narukvicom mi je preselo, a onda sam joj zapretila da ću da kažem sa kim je i šta ugovarala. Da Sanja jeste rekla kako je sanjala kako se ljube, to je rekla Vladimiru! On je rekao kako oni nisu imali dobar odnos, ali mi je rekao kako su se napolju ispoštovali i onda sam je ja pitala, ona mi je rekla kako ništa nije bilo i kako on nju zagleda i muva, a on je prvi koji je aplaudirao na konto snimka i bilo mi je čudno da sve podržava a onda sam čula i kako je još nekome rekla za njih. Vladimir je znao gde je stan i koji auto je parkiran i sve je bilo dogovoreno, meni je krivo jer smo u tom stanu nas dve živele! Ja ne radim ništa namerno i ja neću da budem folirant, ali mogu da budem psihopata i sve te priče Žana i ruka i sve to, ona je znala bile smo zajedno u restoranu i nije mi problem da kažem sve i ja sam preko svega prešla, i posle udesa sam otišla kod nje i da nisam došla ovde mi bismo bile zajedno. Moj telefon je kod moje drugarice, ali ja ne želim da se bavim prepiskama. Ja ne želim da se svađam sa njom, ali i znam kome je pričala šta joj je plan ovde bio i prenosili su mi poruke i rekli da se strpim i da ćemo se pomiriti i ja sam htela i Frana da joj oprostim, ali znam da joj je on bio obična igra. Nisam pomislila da možemo da se pomirimo, ali dobijajući informacije nekih ljudi, rekla je da će biti sa mnom, ali kada se igra završi i onda sam pročitala nešto i videla da sam joj ja samo podrška i sve mi je bilo jasno. Ovde ima i devojka koja je imala verenika, a Sanja je tražila u klubu broj njegov a to mi je rekla naša drugarica, i onda su mi rekli da on nije hteo ništa samo su se merkali. Dok sam se ja ovde raspadala, ona je tražila sponzore. Isto tako u januaru, ona je bila na rođendanu i dolazim u restoran i čujem od prijatelja priču kako Sanja ima devojku, i neki ovde znaju ko je ona, i ona je uvezla moju bivšu devojku i ona je sa tom ženskom osobom pravila teorije zavere i dopisivala se sa njenim mužem, a ja sam zvala Sanju da pričamo o tome i tada htela da je zaštitim jer znam šta se priča po gradu o njoj i tada mi je taj drug rekao kako je ona pričala kako je imala s*ks sa tom devojkom, sa kojom je radila sve dok sam ja bila u Zadruzi i preko svega sam prešla. Ja sve ovo ne bih rekla da me za stolom nije vređala - rekla je Matora.

- Vladimir mi je slao eksplicitne slike i video, ali za to niko nije znao i ja nemam skrinšotove kao i on. Jovana je dobila te poruke u dukserici, i meni nije problem da ja sve kažem. Molim te ženo da me ostaviš na miru, ja neću više da budem sa tobom! A njen muž, od te devojke koju ona spominje me je muvao pre Zadruge - rekla je Sanja.

foto: Pritnscreen

Nakon toga ustao je i Vladimir, te je počeo svoje izlaganje.

- Osvrnuću se na početak Sanjinog izlaganja, ja sam mnogo na višem intelektualnom nivou, nego ona, ne znam zašto se uplela u nešto ovako. Ja od ovoga nemam korist da pokrenem - rekao je Tomović.

foto: Pritnscreen

- Nisi me zvala, ali si mi slala slike u brushlateru, kunem se, u crnom, čipkastom, sanjao sam to od početka 50 puta, ja se ovde ne vodim pitanjima gledalaca, ne vodim se uputima spolja i morate da znate da je rijaliti začarani krug! Ja sam na Matorinoj strani! Da je aludiralo na muvanje, jeste, poziv za s*ks nije bio - rekao je Tomović.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

