TARA POSLE ŽEŠĆE SVAĐE SA ŠA OTIŠLA KOD TOMOVIĆA: Reper napravio ljubomornu scenu, odnos im sve BURNIJI! (VIDEO)

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša danima ne funkcionišu kao pre, a nikome nije poznat pravi razlog njihovih razmirica.

Danas su se opet posvađali, a Simova ne prestaje da mu preti:

"Zašto Paula misli da te ja jurim i smaram? Šta si pričao sa njom?"

"Ništa, nemam pojma. Neću da me neko po*jebava ovde, mene ste našli. I to ljudi sa kojima se družim. Vidite da sam neraspoložen! Pop*ckujete me na pitanjima. Ti i Tomović, ako se družiš sa mnom, ne možeš to da radiš. To možeš u zabavištu!", besneo je Ša.

"Šta sam ja uradila? Ne možeš da izdržiš pritisak", rekla mu je Tara.

"Ćao, druže! Nema ni sa njim, ćao! Razmisli malo!", govorio je reper.

"Tara, ne preteruj sa Tomovićem, znaš da on ne voli to što ti radiš", savetovao ju je Đedović.

foto: Printscreen

"Nije počelo iz te namere, ali je prekršio obećanje, posle tih njegovih odgovora...", rekla je Tara.

"Idem gajbi, neću ja da budem ovde vaša igračka!", pretio je Nenad.

Nakon žustre svađe sa Nenadom Aleksićem Ša, upravo zbog Vladimira Tomovića, Tara Simov otišla je da večera sa njim.

Sela je na milimetar do nekadašnje simpatije, Tomovića, pa terala inat reperu.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir