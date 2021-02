ZERINA I NOVI UČESNIK IMAJU ISTU MUKU! HEĆOVA ISPROZIVALA TOMOVIĆA: Mislila sam da nije BUDALETINA! (VIDEO)

Zerina Hećo razgovarala je sa novim rijaliti učesnikom Danijelom Višićem.

Naime, on je imao žestok okršaj sa Vladimirom Tomovićem, što je Zerina iskoristila da ogovara Vladimira.

"Da li si bila sa njim ili nisi?", pitao je Danijel.

"Ma nismo, on i ja se znamo od druge sezone i on se upetljao u kontakt mene i Alena i uvredio me i ja sam mu rekla svašta. I onda je on krenuo, a ja sam rekla šta on radi i znala sam da nešto ne štima, ali sam pustila i počeli smo da se družimo, ali smo za stolom imali konflikt, ali sam mislila da je lik normalan i da nije budaletina. Međutim, ja sam bila u sobi i vidim ja kako on mene muva, a sa Minom se dogovara i ja ga pitam da li se igra sa mnom, i on mi je rekao ne. Ja sam rekla da me veze ne zanimaju i da neću biti u vezi i tada ja skapiram da on igra igru, i on je hteo samo da ja kažem da smo mi u vezi", rekla je Zerina.

