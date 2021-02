ZERINA HEĆO NEĆE VIŠE DA SE IGRA: Hoće da napusti rijaliti, popila PAPRENU kaznu pa HISTERISALA i kukala! DRAMA (VIDEO)

Zerina Hećo kažnjena je zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, a kada joj je saopšteno da će snositi posledice zbog nepoštovanja pravila rijalitija, ona je napravila pravu dramu.

foto: Printscreen/Pink

Krenula je da besni i poželela je da napusti "Zadrugu", a vrlo brzo se i rasplakala.

- Odmah mi otvorite kapiju! Neću da budem ovde, četvrti put sam kažnjena, ne želim da budem ovde, ne pristajem ni na kakve kompromise, ni na šta! Hoću odmah da idem - dramila je Zerina, uprkos tome što je i sama svesna da je kršila jasno definisana pravila.

- To ti je zato što si i žurku prespavala - objasnio joj je Fran.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Zerina Hećo privukla je pažnju odnosom sa Vladimirom Tomovićem, o kom je nedavno izjavila:

-. Ja sam rekla da je Vladimir napravio pripremu pre ulaska u rijaliti. Sam je sebe počeo da odaje. Ne znam da li je to posledica toga što je ovde duže od pet meseci. Čovek ne može da sakrije ono što jeste. Na jedan ili drugi način pokaže svoje slabosti i taktike. On se već nekako istrošio, sad je transparentan. Vidim da ga sada većina ne shvata ozbiljno. Postalo im je očito šta radi. Sada ljudi sa njim pričaju ironično, on sada ne zna da li mu se ljudi obraćuju ozbiljno ili ironično. I te kako si se pripremao za ovo takmičnje, ulazio u odnose sa ljudima, evo sa Sanjom - govorila je Zerina.

Kurir.rs/S.M.

