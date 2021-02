OKUPIO HAREM OKO SEBE! Tomović se kao SULTAN okružio bivšim devojkama i budućom, zapovedio im šta da rade i gde da ga ČEKAJU!

Vladimir Tomović večeras se našao u društvu svojih bivših devojka Zerine Hećo, Mine Vrbaški, ali i trenutne simpatije, sa kojom pretenduje da započne ljubavni odnos, Teodorom Bilanović.

foto: Printscreen/Pink

Mina je ove večeri rešila da spremi večeru za sve, nakon čega je dobila samo pozitivne komentare Tomovića. On je Mini poručio kako može da se uda, nakon čega se dotakao i njene kilaže koju je, sa druge strane, opet hvalio.

- Sada, operite zube, pušite, operite tanjire i šerpe, i ja vas sve čekam na krevetu - bio je oduševljen Tomović.

foto: Printscreen/Pink

Ovoj ekipi nedostaje samo Jovana Ljubisavljević prema kojoj je Tomović do skoro gajio simpatije. Međutim, on je danas progovorio o misici i nije štedeo reči kada je komentarisao to što je ostavila dečka pred kamerama:

- Ne dopada mi se ovo Jovanino nipodaštavanje. Ja i da imam amneziju na to što sam rekao, to nije problem. Vi imate amneziju za nešto što se događa već tri godine. Luku si ostavila kao kuče.Nemoj da mi braniš da pričam. Zbog jedine ljubavi si plakala. Meni ne može niko grižu savesti da nabije, kada kaže da sam ja tebe ugrozio time što sam priznao da sam zaljubljen. Ne želim osećaj krivice - rekao je Tomović u toku dana. ,

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir