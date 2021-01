MINA JE UVEK BILA NA MARGINI: Tomović osuo paljbu po bivšoj, a LJUBAV sa Ivanom ima velike šanse! (VIDEO)

Vladimir Tomović komentarisao je aktuelna dešavanja iz "Zadruge" kao i svoje emocije prema Ivani Marinković.

foto: Printscreen Pink Tv

- Došao sam u situaciju da učim od ovih novih zadrugara, koji su ovde prvi put. Ivana i ja smo prošli neke čudne puteve, ali je devojka zaista na mestu. Izluđuje me njena rečenica "Ja mogu da radim šta hoću". Ja ću je sada kazniti 10 sati bez razgovora, zato što je kažnjena nedeljnim honorarom. Mora malo da povede računa o sebi, treninzima, da bude lepša sebi, a onda i drugima. Ne želim ni da je poredim sa Minom, one su dva sveta. Mina Vrbaški je uvek za Vladimira Tomovića bila na margini, nikada nije mogla biti moja izabranica, dok Ivana može da me zaintrigira - počeo je Tomović pa nastavio:

foto: Printscreen Pink Tv

-Neću da priznam, ali su me 50 puta ove godine izmanipulisali. Ana mi se uopšte ne dopada, rekao sam joj da ima pravo na još jednu grešku, posle toga je neću gledati istim očima. Prešao sam preko onoga da je spavala sa oženjenim čovekom, a sada jako greši u odnosu sa Zolom.l Meni su oni najlepša priča Zadruge 4. Zola uopšte nije ravnodušan kada je Miljana u pitanju, ja sam to shvatio - rekao je Vladimir.

