REPER NE PRESTAJE! Čorba priznao Maji Marinković ulice da je PONIŽAVA, ona opravdala svaku njegovu reč u SEKUNDI! (VIDEO)

Milan Janković Čorba je javno ponizio Maju Marinković i priznao joj da to radi, ona opravdavdala svaku njegovu reč.

- Čorba ti kaže da mu se sve posle tebe smučilo i da se sigurno nisi napumpala da ideš sa njim u šumu da berete pečurke i ti se na to smeješ kao luda, zašto mu ne odgovoriš?

- Ne znam zašto se to tumači tako - pravdala se Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ali ja to sve kroz šalu, ja sam i juče rekao da je ona meni inspirativna da se šalim, kao ono sa plastikom i flašom - dobacio je Čorba.

- Kako ljudi ne vide to kada on meni posvećuje pažnju, a ja znam da smo mi inspirativni i ne vidim ništa loše - dodala je Marinkovićeva.

Inače, Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, prokomentarisao je to što je njegova ćerka imala intimne odnose pred kamerama, te je istakao da je Milan Janković Čorba doprineo tome.

- Nije prijatno videti Maju kako vodi ljubav pred kamerama, zaista to ne gledam. Degutantno je što ima intimne odnose javno. U svojoj glavi sam utripovao da je gluma ili fotomontaža. Neprijatno je to svaki dan da se gleda. Ovo je 21. vek, beogradsko je dete i svaki dan je ovde haos u prestonici. Čorba je nju navukao na odnose, vulgarnosti koje joj je on upućivao nisu naivne- rekao je on za Blic.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

