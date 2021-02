MILJANA JE DRUGA DEVOJKA KOJA ME JE OSTAVILA, TO SU TRAUME, 2 GODINE SAM SAM! Danijel emotivno rastrojen zbog raskida s Kulićevom!

Danijelu Višiću pročitao je Marko Janjušević Janjuš pismo.

- Da li si živ, sine moj, vidim da te ljubav pojede, brinem se za tvoje zdravlje, da te ne ugušui ssnajka. Mama je takođe oduševljena ponašanjem, mnogi vas podržavahu. Nisam nešto gotivila Miljanu, ali kako te je prihvatila, konačno se radujem tvojoj devojci. Dosta njih te pre nje, tužilo za neke snimke. Bili smo juče u Nišu, ja sam sa Marijom baš dobro, na vezi smo svaki dan. Kaže da jedva čeka da te vidi, voli te i više nego ja, zove te Smrdla. Oduševio si je i onim gestom da ne gubite honorare, jer će vam trebati kad izađete. Mnogo ste slatki kada trenirate, p.s. neka ti je Bog u pomoći! - glasilo je pismo.

Danijel je ubrzo i stigao pa su ga upitali kako se oseća ovih dana, a na Đuskoviziju nisu se vraćali s obzirom na ono šta su čuli od njega.

foto: Pritnscreen

- Pa nisam dobro, ostavila me je Miljana jutros, to je druga devojka u životu koja me je ostavila. Ranije sam dobijao pretnje, hoće da seče vene kad ih ostavim. To su traume, zato nisam dve godine imao devojku. Jedna me grebala, kosu čupala, šamarala, zato sam pravio pauzu. Zato sam i Miljani rekao da se plašim vezivanja. Nisam znao šta da radim, kako da pobegnem od te devojke. Dođe mi na prozor i kuca. Bežao sam od kuće, spavao po apartmanima. Hteli su roditeji da me izbace iz kuće - pričao je Danijel.

- Teško mi je jer me je ostavila, oprostio sam ja njoj ona meni. Ipak s njom delim sve dve nedelje, po ceo dan smo zajedno. A za tu bivšu ne bih da otkrivam ime, jer je poznata ličnost. Dolazila interventna, kreće da vrišti, pravi scene. Ona mene udara i vrišti, a ja stojim. Pa uzme od neke drugarice koje ne znam, otprate se pa mi pošalje neku sliku, pa kao da uzvratim. Imao sam takve psihičke provere. Nisam smeo da odem da se vidim sa drugarom a da joj se ne javim - nastavio je Danijel.

- Šokiran sam bio kad mi je uništila stvari. Ja sam počeo da se tresem,. Moje stvari sam krvavo stekao, to je za mene najgore. Bolje da sam dobio par šamara - dodao je Danijel za Miljanu.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:09 OVAKO JE SVAKI PUT PRED SPAVANJE, TADA POČINJE ŽURKA U MAMINOM STOMAKU! Luna pokazala koliko joj se beba rita, pa nasmejala fanove

Kurir