ĐEDOVIĆ NAPRAVIO POMETNJU, U IZOLACIJU POSLAO NAJINTRIGANTNIJI PAR: Molili ga da ne budu potrčci, on im vratio MILO ZA DRAGO!

Marko Đedović je kao ovonedeljni vođa imao reč, te je bez igrica i podizanja parova, rešio da jedan od najintrigantnijih parova imenuje za svoje potrčke.

- Danas sam razmišljao, ali eto, tražio sam razlog i način, ali ovaj, dve osobe koje su mi prišle i rekle da ih ne stavim će biti potrčci. Miljana i Zola - rekao je Đedović.

- Ja sam rekao da je ne stavljaš sa mnom. Bili smo već tri puta, i nismo progovorili - dodao je Čolić.

- Meni je rekao da je ne polsušam, a ja nisam neko koga Miljana može da nagovori - dodao je Đedović.

- Samo da dodam za Đuskoviziju, ljudi očima ne mogu da me gledaju, a što se tiče nagrade, ja sam sve podelila. Ostala mi je jedna pakla cigareta - dodala je Kulićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jeste. meni je dala jednu, Zoli isto - nastavljao je Đedović.

- Ja nisam vežbala nijednog trenutka, samo sam dovezla Željkov autić. Smatram da smo u zabavnom šou programu, i smatram da nisam bila vulgarna, imala sam brushalter. Meni je drago da su ljudi koji me podržavaju glasali za mene. Uopšte ništa nisam planirala, sve se spontano desilo. Ja sam pre toga popila dva piva, čisto da ubijem tremu, a danas šta se desilo... Pa ljudi ne mogu očima da me gledaju, ne mogu da me smisle. To je čoporativno bilo. Paula i Fran, Danijel i ja, pa su vikali Rialda i Kenan, Kristijan i Čorba... I onda sam očekivala danas i juče da će da mi se šlihtaju i napadaju. Ja sam se zaklela u sve moje da sa Zolom neću da progovorim sa njim, i zato sam ga molila da me ne stavlja sa njima dvojicom. Zna šta se sinoć desilo sa Danijelom, i sa Zolom. Ja ne bih smela da spavam u izolaciji iskreno... Ja ne bih smela da spavam sa ovim čovekom (Danijelom). Isto sam Marku rekla da ništa neće da dobije sa tim, a on mi je rekao da neće, da ne brinem. Mina je isto sinoć rekla da se oglasio njegov otac (Danijelov) tako da nema tu više ništa, ja tu patetiku i napadanje ne mogu. On je rekao na ljuljašci, da ima dugove i da je do sada zaradio nulu, i da je ušao za džabe, pa je mene nabeđivao da sam ja kriva za to što ništa nema - počela je Kulićeva, pa nastavila:

- Zbog njega sam ja izgubila sve, tako da te priče meni ne može da prebacuje, jer sam ja ta koja je sve izgubila zbog njega, molila ga, išla za njim, ja sam apsolutno sve objasnila, a sa Danijelom je bila osveta, jer kada sam rekla ono što sam rekla, to je bio kraj - dodala je potom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona non-stop priča sa mnom, ja ne idem za njom! - pravdao se Čolić.

- Ja nemam problem da budem sa njim, ja nisam u lošim odnosima sa njim - komentarisala je Miljana.

Kurir.rs/M.M.

