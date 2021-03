IKO, IZVINI! ŠA priznao da i dalje voli ženu dok je LJUBAVNICA TARA PLAKALA pored njega: Ima PRAVO da me OSTAVI! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov odgovarali su na pitanja Bore Santane.

- Ja sam mislio da je hteo da se obrati bratu, Ivani, hteo sam o tome da popričamo, ali kako se ti osećaš? - upitao je Bora.

- Mogu da ti kažem kako se mi osećamo. Ima grižu savesti, nesnađen je. Neprijatna je situacija, možda je dejstvo alkohola učinilo da nam je laknulo. Njemu je lakše jer ne mora da me gura od sebe, može da me poljubi i zagrli! Plašim se tatine reakcije, za mamu znam da je sa mnom i u svemu. Ovo je gore od napada panike, nisam znala, i dalje sam svesna u tome, ali nije prijatan osećaj, jeste meni lepo, ali nije iznutra lepo, odvratan je osećaj u stomaku - rekla je Tara, a onda je i Ša odlučio da se priključi svemu.

- Čuo si Milana kada je rekao da se obratio tvoj brat, šta posle svega ti imaš njima da kažeš? Ili Ivani da se obratiš? - upitao je Bora.

- Nešto što je gotovo, gotovo je. Nemam nijednu zamerku što se tiče nje, ja znam kako ona živi. Ovi što lupetaraju, ne znaju ništa o meni, oni skupljaju jeftine rijaliti poente, slobodno neka pričaju šta god hoće. Ivana ni jedne sekunde nije pogrešila, da bih ja ovo uradio, ali vraćam se na to da pre sinoć, ništa konkretno nije bilo, bio sam siguran da nema nazad i da kada Ivana podvuče crtu to je to. Pre mesec dana su mnogi ukućani saznali da me je Ivana ostavila, ja nisam verovao u to, a ustvari to je istina. Zato sam i preskakao više puta. Sve vreme sam pazio sa Tarom. Mislio sam da možemo da pređemo preko toga, ali ima pravo da uradi to. To kad je puklo, to je kod nje pucalo već mesecima... Bilo bi nepravdeno da joj bilo šta kažem, biće da perem sebe i čupam sebe i opet će to ljudi da protumače tako. Umirem ovde, užasno se osećam, nisam očekivao da će to da se desi, sve što smo proživeli puklo je. Mogu da joj se izvinim zbog toga što sam uradio, ima puno pravo da me ostavi i da nastavi sa svojim životom! - ispričao je Ša.

- Hoćete li se videti i popričati kada izađeš? - upitao je Bora.

- Razvodi se od mene, šta da kažem? Nisam pametan! Meni svi kažu da bi se borili, da se nadam nečemu, na šta je stavljena tačka. Istorija se ponavlja, isti sam kao i moji roditelji. Ne mogu da kažem da je ne volim, volim je, Iko, zasr*o sam, izvini! Da sam dobio poruku da se sklonim, ja to nisam znao, Tara bi se sklonila. - rekao je reper, dok je Tara grcala u suzama i napustila prostoriju.

Kurir.rs/S.M.

