DUŠA ME BOLI ZBOG IVANE! Kija Kockar oglasila se nakon što je ŠA PREVARIO ŽENU U RIJALITIJU: FUJ, javno je ponizio!

Nakon što je Nenad Aleksić Ša javno prevario svoju još uvek zakonitu suprugu Ivanu Aleksić sa Tarom Simov, oglasila se Kija Kockar koja je doživela istu sudbinu tokom prve sezone Zadruge:

foto: Printskrin/Instagram

- Fuj!!!! Fuj što je postalo normalno da se ovakve stvari rade preko televizora! I duša me boli jer znam kroz šta Ivana prolazi! Odvratno je da učiniš ovakvo javno poniženje osobi koja je bila uz tebe godinama zbog nekog ko joj nije ni do kolena! Ona se spasila , kao i ja, i doći će vreme kada će to shvatiti, ali to je bolan proces zbog načina na koji to urađeno i te rane nikad ne zacele. Ali mi je i drago, na neki čudan način , jer je zaslužila bolje. Mnogo bolje. I neka sve žene znaju da uvek možemo bolje i da moramo da znamo svoju vrednost, kako u ljubavi, tako i u svakom segmentu života - poručila je Kija.

Podsetimo, Nenad i Tara mesecima su bili u specifičnom odnosu, za koji se nagađalo da je veza, a od sinoć više ne kriju svoja osećanja.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

BONUS VIDEO:

00:21 KIJA KOCKAR NAŠLA ZABAVU U DUBAIJU: Pevačica vrele noći provodi na posebnom mestu, niko neće smeti da se KAČI SA NJOM! (VIDEO)

Kurir