MNOGO MI JE LOŠE, OSTAVLJEN SAM! Nakon što su se smuvali, Ša se JADA Tari što supruga hoće da se RAZVEDE OD NJEGA! VIDEO

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša sinoć su ozvaničičli svoju vezu kada su se javno poljubilipred kamerma. Oni se tokom celog dana nisu razdvajali, a tokom razgovora u spavaćoj sobi spomenuli su i njegovu još uvek zvaničnu suprugu Ivanu.

- Ja imam veliku grižu savesti, a ništa konkretno nisam uradio. Samo tebi mogu to da kažem, nije mi lako - rekao je Ša.

- Nije realno da meni to pričaš, neprijatno je - komentarisala je Tara.

foto: Pritnscreen

- Mnogo mi je loše, ostavljen sam, ali opet nije mi lako - rekao je Ša.

foto: Pritnscreen

Inače, Tara je Drvetu mudrosti potvrdila da je sada zvanično u vezi sa reperom.

"Nas dvoje smo se smuvali, prvi put smo ozvaničili nas. Razgovarali smo da će njemu biti sada lakše da ozvaničimo sve, i da je on sebi skinuo teret. Nas dvoje smo zajedno. Ja sam u šoku Drvo!", rekla je Tara i dodala:

"Mi smo pričali mnogo ranije da je on načuo da ga je supruga ostavila, ali je čekao potvrdu. Generalno je sve što sam ja rekla do sada je istina. On i ja smo imali priču u glavi, ali nije bilo lako. Sada je on slobodan, doduše ne papirološki, ali ono mi smo legli i zaspali smo".

Kurir.rs/I.B.

