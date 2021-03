NOVI SKANDAL TRESE ZADRUGU Mina priznala da se ljubila s Tomovićem, Paula OTKRILA NAJVEĆU TAJNU, pa se pred SVIMA poljubila s njim

Danas se saznalo da su se Vladimir Tomović i Mina Vrbaški ljubili, a onda je Tomović, pravdajući se poljubio svoju novu simpatiju Paulu Hublin.

- Mina postoji li osoba kojoj si rekla da se ti i ja ljubimo svake noći? Pauli? - upitao je Tomović.

- Imaju klipovi napolju, to se vidi! To je bilo dok još nisi sa njom prisan - tvrdila je MIna.

- To je rekla pre nego što se desilo ono sa bakom - dodala je Paula.

- Mina, ti stvarno kažeš da smo se ti i ja ljubili? Stojiš tu i govoriš to? Au! - upitao je Vladimir.

- Ideš, i svima si ispričala, to je čudno! - rekao je Karić.

- Nije meni važno šta kaže Mina, Paula me je to sinoć pitala. Mina Vrbaški je takva laž! Ako postoji klip, kaznite me! Jedini dodir mojih i njenih usana jeste kada je odlazila od mog kreveta, a za sve ovo što sam rekao, smešno je da se kunem, jer je smešno da se kuneš protiv Mine Vrbaški, ali je smešno da se to sada poteže! Koliko puta smo se poljubili Mina? - tvrdio je Vladimir.

- Mina, kako je bilo, kad ste se ljubili?! - pitao je voditelj.

- Svaki put kada sam bila kod tebe na krevetu. Kada se pozdravljamo, uvek se mi poljubilo na pola usne, nikad nije bilo konkretno! - poručila je Mina.

- Potom je Tomović demonstrirao na Pauli kako su izgledali poljupci sa Minom.

- Jednom, slučajno! - tvrdio je Vladimir.

Kurir.rs/S.M.

