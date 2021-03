TOMOVIĆ OBJASNIO RAZLIKU IZMEĐU TEODORE I PAULE! Otkrio šta je PRESUDILO da izabere Hublinovu, NE PRIZNAJE da je u vezi sa njom!

Za crnim stolom je ustao Vladimir Tomović pa je voditelj pročitao pitanje.

- Za Teodoru si imao jedan metod, ispitivao sve do detalja, sada sa Paulom ne pitaš ništa, zašto si folirant?

foto: Printscreen/Zadruga

- Imaju pravo ljudi, sled događaja bi trebalo da bude tako, ali kada kreneš da kopaš kada je Paula u pitanju... Drugačije se mere neki ljudi ovde. Teodora je neko ko je ovde ušao kao osoba na velika vrata, osoba od koje sam najmanje očekivao da me laže. Sa Paulom je drugačija situacija, da li je moja krajnja namera da pokažem kako voli pravi muškarac, neka ostane na meni. Nisam ovde da odgovram na bilo čija pitanja, jer mi neće verovati. Prija mi Paula, stvarno želim da joj budem mirna luka - govorio je Tomović.

- Mislim da je možda kad je Teodora ušla, bilo je sve novo za njega, a Paulu već dugo zna. Njemu nije problem što je bila ovde i sa Tomom - rekao je Đedović.

- Najgora stvar koja devojka može da poseduje, je da ima probleme sa porodicom. Kao Teodora, kad mi rekla da može da izdrži sa mnom da ćuti, jer je i s majkom devet mesei nije pričala. Da je imala Paula katastrofalne poteze, imala je, ali njoj je porodica svetinja - rekao je Vladimir.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sa njom nisam u vezi. Ja sam Franov najveći prijatelj, veruj mi - rekao je Vladimir.

- Ja znam da je Vladimir zadnji čovek koji je ovde došao da traži devojku i ženu. Ja ne znam kako da definišem devojke ovde. On je rekao da se igra rijalitija. Sukob Frana i Vladimira nije naivan, ozbiljne stvari su rečene, ali nijednu devojku Tomović nije vezao lancem, one same dolaze. Ti nisi tražio u Teodori ljubav - govorio je Mića.

