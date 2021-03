NEĆU DA OSTAJEM U ODNOSU U KOM NISAM SREĆNA! Paula stavila tačku na vezu sa Franom, pa priznala SIMPATIJE prema Tomoviću! VIDEO

Lepi Mića odlučio je da očita lekciju mnogim zadrugarima, koje je direktno prozvao, a potom se dotakao njegovog sukoba sa Vladimirom Tomovićem.

- Ja ću pričati o ljudima koji su dotakli dno, posle 6 meseci smo upoznati sa svima. Samo da kažem ljudima koji su nas napadali, za ono što smo pričali, vi ste nam dali legitimitet. Sledeći put kad budete vodili seljačku ljubav, nemojte da me vređate, ako vam ja to kažem... Ja nikoga nisam imenovao, ja samo kažem da neke stvari koje smo mi kritikovali, bili smo napadani da to nije tako, a pokazalo se da jeste. Ja sedim sa Tomovićem i pre sedam dana smo imali svađu. Svađe ne mogu da budu naivne nas dvojice, ali mi se ne psujemo, vređamo da, toga ima. Od naše zadnje svađe, više nismo u kontaktu i mislim da je najbolje da to tako ostane, jer jednostavno mi ne možemo da se složimo ni u jednoj priči i mišljenju i mislim da njemu to nije potrebno, kao ni meni. Kad god bude rekao nešto što ne mislim ja ću reći šta mislim, kada me uvredi, ja ću njega, ali mislim da nećemo preći neku granicu. Ja sam pokazao da sam prošli put stao gde treba da stanem - izjavio je Lepi Mića.

foto: Pritnscreen

- Ja ću pričati za odnos Maje i Čorbe, ja tu ništa ne razumem, nemam veze o čemu se radi, ona je mene napala, mislila je da ja Teodoru namećem Čorbi, ali mi se posle izvinila, jer je shvatila da to nije tačno... Što se tiče Bore i Milice, smatram da su stvari su iste, samo što tu neke stvari, eto, malo su jasnije... Ali vidim da Miličino raspoloženje nije dobro, ona se povukla u sebe. Jako ste zlobni, neću vam pričati da ste divni, kad niste...

Potom je Lepi Mića započeo temu o odnosu Paule Hublin i Vladimira Tomovića, što je sve iznenadilo, kada je zadrugarka ustala i priznala svoje simpatije prema njemu.

- Što se tiče toga, ja sam iskrena, sve što kažem je istina, ja ne mogu kada se to spomenulo, ja nisam to osetila, kada sam osetila da mi se neko sviđa, ja sam to rekla, kao danas. Meni se on svideo i nemam šta lagati! Ja sam rekla pre par dana, meni ako se neko svidi, ja ću ustati i reći, ja sa tim nemam problem i to je to - rekla je Paula.

foto: Pritnscreen

- Neke reči su im možda preteške da izgovore i to se vidi, ali mnogim stvarima mi njih isprepadamo i sprečimo da bilo šta urade, jer vidimo, vidimo, vidimo, u redu, nismo slepi. U slučaju Paule, isto, napali smo je da prizna, prizna, ona se povukla. Ja sam video da oni vrkuću, ali onda smo ,,Sram te bilo, Anđelo, ovo, ono", prvi ja. A u svemu tome, možda sam ja time oterao nju od čoveka. Ja nisam ispala fer prema Franu, ali neću da ostajem u odnosu u kom nisam srećna, niti ja, niti on. Ja sam odlučila da budem u odnosima u kojima sam srećna - potvrdila je ona.

Kurir.rs/I.B.

