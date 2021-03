PAULA BESNA KAO RIS, ZAPRETILA TUŽBOM! Hublinova u klinču sa Franom zbog njegove majke, a onda su krenule i UVREDE! (VIDEO)

Fran Pujas i Paula Hublin su nastavili haos napolju, a onda je Hublinova zapretila.

- Idi sada do Džastina i reci mami da prestane to da radi! Lagao si me šeste meseci da tvoja mama mene ne ogovara i ne priča svašta, jednostavno je - tužiću je! - rekla je Paula.

- Hoću, idem - rekao je Fran.

Paula je bila sve vrema sa Teodorom Bilanović, kojoj se jadala.

- Je l' sam u pravu? - pitala je Paula.

- Jesi, ali zašto ste vi zajedno? - rekla je Teodora.

- Sram ih bilo, zamisli da moj tata njega ogovara i iznosi laži! Oni njega štite od žene, a gde su bili kada je bio u problemima - rekla je Paula.

