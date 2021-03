ŠA PROGOVORIO O IVANI, PA OTKRIO ŠTA MU JE NAJVAŽNIJE Simova spomenula bivšeg dečka Mateju: Reper IZGOREO OD BESA! Opsovao ŽESTOKO

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su progovorili o odnosu, a reper je Taru uporedio sa bivšom supruom Ivanom.

Prvo pitanje za večeras postavio je novinar, a bilo je za Nenada Aleksića Ša.

- Nakon ozvaničenja veze sa Tarom, zanima me kakve su te osobine na Tari privukle, a da to nisi imao u braku? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta god da kažem, biće pogrešno. Ja sam uvek pričao da mi je u braku bilo savršeno. Tara i ja smo se dugo družili, kapirali smo se, preraslo je u to. Navikao sam uz nju da plovim ovde, ima dosta vrlina, ima i neke mane, ali one nisu surove, to ide uz njene godine. Imam i ja mane, neke stvari nikada nisam korigovao, ništa to kod nje nije strašno. Svideo mi se izgled, energija, ponašanje - počeo je Ša.

- Šta je ono najvažnije? - pitao je Ša.

- Skroz je drugačija od svih, slična je meni...S tim što je ona malo prgavija. Kada sma imao toliko godina, bio sam sličan njoj. Bio sam tvrdoglaviji, i nisam prihvatao kritike... Sada umem bar da izbrojim do deset, ona će to vremenom da stekne - dodao je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Slušao sam pomno, šta si pričao o Ivani, rekao si da si je obožavao i voleo kao Boga. Govorio si u prošlom vremenu? Kada se to promenilo? - pitao je voditelj.

- Ja sam još uvek u glavi... Žargonski ću da se izrazim. Sje*an sam, depresivan, imam ozbiljne padove. Sa Tarom sam raspoložen, onda sednem sam,pa me pukne realnost. Ja sam smatrao taj brak savršenim, a ja sam kriv što se završio. Ne mogu da kažem da mi nije drago što sam sa Tarom... - dodao je Ša.

- Do utorka nisi ništa konkretno uradio. Da li i dalje misliš da ta emocija prema Tari nije konkretna? - bilo je podpitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bio bih kreten i budala kada bih rekao da nije bilo emocije pre. Ne mogu da se opravdam, svi mi uporno govore, a ja neću da prihvatim, i neću da prihvatim da sam zas*ao sve. Očigledno da je ta emocija, ne znam, možda je to i oprostivo, ali ono što vide ljudi, to je to. Ne mogu da lažem - objasnio je reper, pa nastavio:

- Sa Tarom sam provodio najviše vremena, mogu samo da pokušavam da se pravdam, da pričam da nije konkretno, sve je jasno, nema opravdanja - dodao je.

- U četvrtak ste videli rekapitulaciju vašeg ljubavnog klipa, i to je samo pet odsto svega... Da li misliš i dalje da sve one scene nisu bile dovoljan razlog da Ivana donese onu odluku za razvod? - nastavljao je novinar.

- Meni bi to i te kako smetalo, i želim samo da kažem, da, sve se vidi, jasno je, ali kažem da me samo bocka to što smo imali neki dogovor, da se opustim, i to...Nemam ja pravo d auopšte mozgam, govorim šta mi smeta. Ivana je imala pravo, samo mi je to što smo se dogovorili... To ima težinu. Kada si mi rekao da je skinula prezime sa instagrama, to je ono što me najviše boli. Nemam pravo d abilo šta loše kažem... Šta god da kažem, biće pogrešno - rekao je Ša.

- Šta misliš kakva je bila Ivanina rekacija na one klipove? Ivana je više puta pokušavala da spasi vaš brak, ali javnost zna da je ušla u Zadrugu d abi te urazumila, odvojila od Dragane, Kenanu je slala poruke? Nisi mogao, ili nisi želeo? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Htela je dušu da ispusti... Da uvek je bila ta emocija jaka, zna i Tara, nije to toliko... Ja sam navikao sa Tarom sve, ležem, provodim vreme, nije tako lako, plus na to, ona je meni rekla za emocije, što je bilo odavno. Ja sma gledao da ne teram nekog ko mi ne radi loše, a prija mi... Ona je jedna od retkih osoba sa kojima mogu da se družim, da nije nje, uvenuo bih. Njena energija, ovan, slični smo, vezao sam se. Tara je sama rekla da bi se sklonila - nastavljao je Ša.

- Kakav je osećaj sada kada si konačno sa Nenadom, šta i na koji način se promenilo? - upitao je voditelj.

- Ja sam to komentarisala sa svima, da je čudno da ga zagrlim, a da me ne gurne od sebe, ranije smo imali situacije da smo se držali na kvarno za ruke. Čini me nesrećnom jer je on formalno u braku, što je moralo sve da se desi na ovaj način, te stvari me bole - rekla je Tara.

- Plakala si posle njegovih reči upućenih Ivani, šta je to što te je povredilo?

- Čekaj, sa druge strane, meni su skretali pažnju ukućani, da priznam šta -osećam prema Tari, ne kajem se što sam sa Tarom, malo se peckamo, ali je mirnije nekako, i ona je mirnija - ubacio se Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Čorba mi je postavio pitanje, ja sam slagala na jednu stvar, kažu da ukućani komentarišu, kada gledaju naš odnos, ispada da je nenadu više stalo, jer je imao veći teret, ne mogu da skapiram osobu koja gleda na naš odnos i komentariše naš odnos da je njemu više stalo. Šta je mene povredilo u radiju? Ni u jednom trenutku nije rekao da me voli, ali on meni kaže, ali ne znam - pričala je Tara.

- Mogu njoj da kažem, zar nije fora, poenta da kažeš, meni kad se kaže ,,Reci, reci", ja ne radim to - rekao je reper.

- On traži razlog da ne izgovori tu rečenicu, on kaže da se ne kaje što je sa mnom - ubacila se Simova.

- Da li ta haljina, bela, implicira da toliko želiš da se udaš za Nenada? - upitao je Darko.

- Što se tiče udaje, ja stojim iza toga, ja nikada nisam ušla u neki odnos sa muškarcem, da ne vidim da je zauvek - objasnila je zadrugarka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne volim kod nje, ako planiram sa njom, ja ću da niko ništa ne zna, ne volim to kod nje detinjasto - kiptio je Ša.

- Zbog čega je jedno od vodećih pitanja, koje si bar dvadesetak puta postavila Nenadu, jeste da li bi te oženio i šta ti govore njegovi odgovori? - upitao je Darko.

- On se ljuti kada ja iznosim stvari o kojima mi pričamo. Znam šta smo razgovarali i kakvi su nam planovi, pa mi je zanimljivo da on ustane ovde i kaže sve drugačije, to mi je simpatično i onda ga opet pitam - odgovorila je Tara.

- Ja se još nisam razveo, konkretno neke stvari, tek se uigravamo, ono ako pričamo, ako ćeš sve da pričamo, upoznajemo se bolje i kada izađemo, nadam se da će to biti super, ako bude sve super, naravno, ali možda ona kaže da sam mator, da sam je smorio - pričao je reper.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nenad i ja komentarišemo, postoji neki strah, negde se naši razgovori svode šta ako je ovo ili ono, ja za budućnosti govorim samo lepe stvari. Nenadu se smračilo, konstantno ima pitanja šta ako ovo ili ovo, šta ako me smori, neko nepoverenje u mene, da li su moje godine razlog, ili moje ponašanje - rekla je Tara.

- Tvoja izjava, da neće da menja navike - ubacio se Ša.

- Seti se prošle godine! - pecnula je Tara, aludirajući na Mateju Matijevića, što je iznerviralo Ša.

- Boli me k*rac za prošlu godinu, ne možeš da porediš vezu sa mladim momkom i sa mnom od 40 godina. - povikao je Nenad.

foto: Printscreen/Zadruga

- On meni zamera moj mafijaški nastup, ružniji pristup, nastup, ali ja kada sam ljuta ja sam takva, ne znam kako da promenim takve stvari. Ja neću da radim ništa na silu - tvrdila je Tara.

- Doći će trenutak kada će biti ,,Idi" i ja odem - isprovocirao je Ša.

Kurir.rs/M.M.

