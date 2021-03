SAŠKA KARAN OSULA DRVLJE I KAMENJE PO NENADU ALEKSIĆU ŠA: Zbog tog KLOŠARA nisam otišla kod Ivane! Ona treba da ga ŠUTNE!

Saška Karan je govorila o ljubavnom trouglu o kojem bruji cela Srbija, reperu Nenadu Aleksiću Ša, Tari Simov i njegovoj još uvek zakonitoj supruzi Ivani Aleksić.

Saška se dotakla sukoba sa Ša iz rijalitija ''Farma'', pa po učesniku ''Zadruge'' osula drvlje i kamenje, dok je za Ivanu imala samo reči hvale.

foto: Printscreen/Red Tv

- Imali smo žestok sukob. Meni su čak hakovali Instagram, kad ja kažem nešto onda mi kažu kako ja nekog ne volim, rekla sam istinu i pokazalo se da jeste tako. Da li je moguće? Neke moje drugarice poznaju Ivanu i idu kod nje na friziranje, svi imaju samo reči hvale, čula sam da je veoma lepa, slatka i ljubazna. S obzirom na to da sa ovim šabanom i klošarom nisam dobra, nisam otišla kod nje u salon, a imala sam želju, jer sam čula sve najbolje - rekla je Saška i dodala:

- Ja ne verujem šta čujem od njega u rijalitiju - da ga žena išamara i ida idu dalje?! Ona treba da ga šutne nogom u d*pe i da ide dalje. On je jedan nevaspitani klošar, uličar koji nema osnovnu kulturu, on laže koliko godina ima, još malo treba deda da bude. Kad ćeš ti decu da imaš, đavo ga je obuzeo. Ne opravdavam ni Taru, sve mi to tako d*oljsto deluje, on je konj matori koji je našao da zavodi jednu klinkicu - kaže pevačica o reperu u emisiji ''Pitam za druga''.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

