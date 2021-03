ODLUČILA SAM DA GA TUŽIM, UZEĆU MU SVU IMOVINU! Saška Karan tvrdi da ju je Ojdanić UZNEMIRAVAO, a on je sada odgovorio na OPTUŽBE

Pevačica Saška Karan nedavno je optužila svog kolegu Eru Ojdanića da ju je napastvovao u mladosti. Prema njenim rečima on ju je neprimereno dodirivao i umalo silovao kada je bila mlada, što je Era demantovao.

Ona je sada u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otvoreno govorila o tužbi koju je najavila protiv njega.

Saška tvrdi da su joj se nakon njenog priznanja, javile još neke devojke i žene koje su optužile pevača za seksualno uznemiravanje.

"To se podrazumeva zašto su rešile da tuže Eru, kao i ja. Javile su mi se njih šest, a posle i još njih četiri. One su opisivale svoja iskustava. Ja ne bih o tome s obzirom da ćemo biti na sudu, imaćemo prilike da ispričamo detalje. Ja sam odlučila da ga tužim, imam dva advokata. Neću sigurno preći preko toga, s obzirom da on negira i govori kako me nije seksualno uznemiravao. Imam dokaze za sve ono što govorim. Saška karan nikad ne laže", priča ona i dodaje:

"Era se zabavljao sa maloletnicom, na Farmi 4 je to rekao sam za sebe. Pričao je kako voli mlade devojke. To je samo jedan detalj o seksualnom uznemiravanju".

Saška je potom opisala jednu situaciju koju je imala sa Erom.

"S obzirom da smo puno radili zajedno, imali tezge i pevali, na jednom veselju se primakao iza mene i počeo da uzdriše. Pomsilila sam kakav manijak. Frapirala sam se tada, tresla sam se sva. Mislim da treba da se stane na put svim nasilnicima".

Ojadiće Eru

"Ako mi se priži prilika ojadiću ga. Ovo je pravna država, naravno da hoću. S obzirom da sam ja velikodušna i imam dušu, nisam neko ko je zao, ni malo nisam zla žena. Ostaviću mu kuću u Stepojevcu, ostaviću mu krave, ovce, pušnicu, kokoške. Neću mu sve uzeti, a što se tiče motela, to odmah menjam. Naziv mu ne valja. Prepraviću sve, Zvaće se: "Motel kod Saške Karan". Dala bih radnicima veću platu, on je škrtica. Zove kolege da jedu i piju pa im naplati posle".

Era Ojdanić se takođe oglasio u emisiji gde je odgovorio na njene optužbe.

"Prekrstio sam se. Sve sam čuo. Iskoristio bih priliku da pozdravim Kurir i sve gledaoce i da im poželim ugodno ovo popodne. Baš je interesantno, ali je i mnogo glupo. Toj osobi ne želim ni ime da pomenem jer nije dostojna toga. Ona već dugo ne postoji na sceni i na estradi. Ovo što je sve izjavila, to je sve čista, čista laž. Jedini razlog jeste da preko mog imena i prezimena osveži svoje ime, da je mediji zovu. Ovo je njena izmišljotina. Jedina velika bljuvotina. Ona treba da zna da ja imam decu, kćeri kao ona, imam unuke, stvarno nema smisla. Ona ima neki problem. Ovo je mi preti da će mi uzeti motel, imanje, to je blam za mene i moju porodicu. Poručio bih njenoj porodici da porazgovaraju sa njom. Ista ta žena je pre 4 godine rekla da sam gej i da sam nekom dečku u Zemunu kupio auto i stan", rekao je pevač.

Na pitanje da li on najavljuje tužbu protiv nje, Ojdanić je odgovorio:

"Neću da je tužim, ali ovo je zadnji intervju koji sam dao po tom pitanju".

Saška je potom odgovorila na njegovo izlaganje.

"Matori jarac ne zna drugo ništa da kaže. Čula sam već tu priču. Ja sam pre svega porodična žena. Moj muž i ćerka su se šokirali. Moj muž je tog Eru obožavao, a sad pije tablete i smršao je. Ali ja nemam razloga da izmišljam", kaže Karan.

Ojdanić ističe da nema šanse da mu Saška uzme bilo šta od imovine.

"To može naslediti samo moj sin i unuk, ona samo neka sanja i dalje. Neka gleda svoju familiju, a to što preti i da će da uzme hotel, pa ja nju ne bih primio ni u svinjac", zaključio je.

