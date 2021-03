MILJANA SE UNEREDILA U ČORBINOM KREVETU?! Kristijan joj odmah odneo MOKRU posteljinu! VIDEO

Kristijan Golubović je bio u pabu i razgovarao sa Mišelom Gvozdenovićem. On je pevaču davao savet kako treba da se ponaša u sukobima.

- Svi su ti se nakačili, i Vladimir, i Miljana, svi. Moraš da se odupreš - rekao je Kristijan, a potom primetio da je mokar krevet u kom je Miljana Kulić spavala.

foto: Pritnscreen

- Au, j*bote. Ja vidim nešto mokro ćebe. Ona se upišala, ne treba da joj daju te lekove. Devojka sa 30 godina p*ša u krevet - pričao je Kristijan.

foto: Pritnscreen

On smatra da se Miljana uneredila, pa je uzeo posteljinu i odneo u njen apartman.

Inače, Miljana je nedavno otkrila Kristijanu da joj se dešava da mokri u krevet.

- Ja ne mogu Kiki više, ja se upiškim u krevet više puta od stresa, ne mogu, sve mi fali. Nemam nikoga, svako gleda sebe, mnogi su srećni što mi je majka bolesna. Zašto me ne puste kući, kako im nije žao da sedim ovde do kraja. Pa, trebaću im i za druge rijalitije! Neka mi daju šta sam zaradila, i neka me puste kući - pričala je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:06 SVI SU VIDELI JEZIV DETALJ NA KSENIJI U TV EMISIJI PRE SMRTI! Slutilo na tragediju, a sestra Mia je sve RASPLAKALA jednim detaljem

Kurir