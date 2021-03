NEĆU OPROSTITI SEBI ŠTO SAM SE RAZVEO! Janjuš konačno priznao da pati za suprugom Enom, pa spomenuo POROKE! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš i Filip Car danas će ugostiti najzanimljivije goste, a pre nego što su stigli, Janjuš je u najavi ispričao kako vlada negativna atmosfera u Zadruzi, ali opet se nalazi i vremena za ljubav među ukućanima.

Oni će pročitati anonimna pisma, ali Janjuš je dao do znanja da su neka nevažeća. Današnja tema je nepromišljeni i najbolji potezi u životu, a prvi na temu je odgovorio Car.

- Ja druže, samo loše stvari radim. Dosta grešaka imam, i svaki dan oprobavam sam sebe, i na neke provokacije ne reagujem, nikoga ne diram više - govorio je Car.

foto: Pritnscreen

- Ja ću krenuti, izdvojio bih to što sam se razveo, što sam dozvolio to sebi u životu. Neću da pričam o porocima. A najbolja stvar je to kad sam dobio dete - rekao je Janjuš.

- Najgoru stvar koju sam uradio je to kad sam se prestao baviti sportom, i povukli me poroci. Mislim da sam mnogo više mogao da postignem. Mislim da su mi najbolje stvari to što sam prema svojim prijateljima plemenit, i da sam uz njih i u dobru i u zlu - govorio je Car.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir