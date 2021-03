MAJIN OTAC TAKI MARINKOVIĆ ZA KURIR: Čorba je NARKOMANČINA i SMRDIBUBA, platiće mi za sve loše što radi mojoj ćerki!

Radomir Marinković Taki, otac zadrugarke Maje Marinković, ogorčen je i besan na Milana Jankovića Čorbu zbog svih, kako kaže za Kurir Stars, poniženja koje on u poslednje vreme priređuje njegovoj ćerki.

- Sve što taj nevaspitani Čorba govori loše o Maji, on govori protiv sebe. Džentlmeni i džekovi ne govore nikad loše o ženama, posebno ne o onima sa kojima su bili. Narod će ga osuditi zbog toga, bez nje je on nebitan lik, ispada sledeće nedelje. Taj kreten će mi platiti za sve loše što radi mojoj Maji i što je ponižava tamo. Nije nikakav čovek, vidi se da je teška seljačina, i još je hteo debil moju ćerku da vodi na Kosovo. Odvratan je, skoro nisam video tako bezobrazno stvorenje. Njegovo ponašanje prema devojkama je katastrofa - ljutito je naglasio Taki koji ističe da je Čorba prevarant.

- On se usuđuje da javno ponižava i blati moju ćerku. Pa taj Čorba je najobičniji hohštapler i prevarant. Ne zna šta će bez droge, pa ga uhvatila kriza sad, ne zna ni šta priča, ni šta radi, pa se uhvatio za Maju. Narkomančina jedna! Kad su mi ljudi dali klipove da gledam gde priča kako se drogirao i prodavao drogu, zgadio mi se za sva vremena.

Marinković je na početku veze njegove ćerke i Čorbe hvalio potencijalnog zeta.

- On je meni bio simpatičan u početku, ali sam odmah rekao da su on i Maja dva različita sveta, da on nju ne može da isprati nikako. To se i pokazalo. Nije nikakav čovek, zato je žena i pobegla od njega, takvo ponašanje od čoveka koji ima dete, to je zlo. Budaletina. Iskoristio mi je ćerku, kada je pobegla od onog nasilnikaJanjuša, ništa nije bolji od njega, pravi su Indijanci. On se bre ne kupa, smrdi i prdi tamo, jede neke glave, haos. Ja ga zovem smrdibuba, ukućanke beže od njega kad ga vide, kao da je čudovište i vanzemaljac, fuj - primetio je Radomir.

Taki otkriva i šta je poručio ćerki prilikom poslednjeg razgovora.

- Moja Maja je dobra osoba, iskrena. Rekao sam joj da mora da podigne glavu, da je ja nisam vaspitao da se tako ponižava. Mora što pre da se skloni od tog kretena i da ne dozvoli da je neko ponižava i gazi. Ona je najbolja kad je sama, samo tako ona može do pobede! - završava Marinković.

Čorba flertuje sa Teodorom Maja Marinković već neko vreme je na stubu srama zbog preranog seksa sa Čorbom pred kamerama, ali i kao da to nije dovoljno, on je svojim postupcima, nastavio da je javno ponižava. Naime, nakon što je više puta odbijao da prizna vezu sa njom, Janković je počeo da flertuje i sa ostalim zadrugarkama, među kojima je poslednja na spisku Teodora Bilanović.

