OTAC TARE SIMOV BIVŠI JE GOLMAN! Napustio Srbiju, nikad ne gleda ćerku u rijalitiju, a alimentaciju nije plaćao

Tara Simov (20) u žiži je interesovanja javnosti zbog afere sa oženjenim reperom Nenadom Aleksićem Ša (40), a njen otac Goran Simov (46) s vremena na vreme se spominje u pomenutom rijalitiju.

Tara je ćerka nekadašnjeg golmana, koji je tokom fudbalske karijere nizao uspehe širom Evrope. Goran trenutno živi i radi u Severnoj Makedoniji.

- Moja mama Miroslava se bavila pevanjem kada je imala 25 godina, sada ima 60. Udala se za svog prvog muža, zbog njega je napustila pevanje, a onda se udala za mog oca. Iako se razvela od mog oca, ona je zadržala njegovo prezime - rekla je Tara pre nešto više od godinu dana u "Zadruzi", dok je njen otac pre nekoliko meseci priznao da ne prati naslednicu u rijalitiju.

- Ne gledam rijaliti, sve što saznam, saznam od njenih fanova i prijatelja! Ja mogu samo da kažem da volim svoje dete i da ima moju punu podršku, ona je zrela osoba i zna šta radi - kazao je on tada.

- Znam da je jaka i da je pametna, od mene nikada nije imala nikakve kočnice, a tako će ostati i nadalje. Niko nije savršen pa ni ona, ja ako mi nešto zasmeta, neću svakako pričati javno, već ću njoj reći nasamo. Meni je najbitnije da je ona meni živa i zdrava - pričao je.

Tarina majka je nedavno otkrila da Goran nikad nije plaćao alimentaciju za Taru.

- Tarin otac Goran nije plaćao alimentaciju nikada, a ja ga nisam tužila jer me Tara molila. Sad mi je žao, jer vidim da su neke pametnije žene od mene to učinile, pa sad nisu u materijalnoj situaciji u kakvoj sam ja. Mučila sam se da podignem Taru, kupovala joj stvari na sniženjima, a za to nisam dobila ni "hvala" - kazala je Miroslava, koju boli što njena ćerka u "Zadruzi" često pominje oca. Goran poslednjih godina radi kao fudbalski trener. Trenutno je na poziciji trenera Sileksa.

