JANJUŠ PREKO MAJE RASKINUO SA ALEKS! Marinkovićeva otišla i saopštila joj da je ostavljena: Morala sam kao žena da ti KAŽEM! VIDEO

Maja Marinković je nakon razgovora sa Janjušem došla do Aleksandre Nikolić kako bi porazgovarale.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mene je jutros zvalo Drvo, ja sam sve ispričala, rekla kako jeste i u jednom trenutku se on pojavio kod Drveta i grli me. I onako sav izgubljen, kaže mi kao da ne može protiv sebe, zna kakav se haos desio i Drvo kaže da treba da porazgovaramo i odemo tamo i poljubio me. Moram da budem iskrena, ja sam pitala šta je sa Aleks i on je rekao da neće da bude sa tobom. Ja sam mu rekla da smo lepo poričale i rekla sam da nije bila loša namera. Rekla sam mu da ti nisi bila kriva, on se kao smejao, kao nas dve koristimo njegove emocije. Rekla sam i da nismo zajedno, da želi da da šansu našem odnosu, a za tebe je rekao da ste raskinuli- rekla je Maja.

- Ja neću da budem sa njim. Mene ne interesuje - rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni je sada neprijatno. Rekao mi je da me voli, da ne može protiv sebe i rekla sam da to prema tebi nije fer, ali šta ja da radim - dodala je Maja.

- Ma ja sam završila posle onoga što si mi rekla - dodala je Aleksandra.

- Nemoj da se ljutiš na mene, imala sam potrebu, kao žena - rekla je Maja.

- To je normalno, što se mene tiče, nemaš potrebu da se brineš - objasnila je Aleksandra.

Kurir.rs/M.M.