POMIRI SE SA TIM DA ME NE ZANIMAŠ! Janjuš oduvao Maju, ona HISTERISALA zbog njegovog odnosa sa ALEKS: NEĆU da te PUSTIM! VIDEO

Nakon razgovora sa Aleksandrom Nikolić, Maja Marinković predosetila je šta se dešava, pa je brže bolje doletela do Marka Janjuševića Janjuša i počela da pravi haos, koji je izazvao to da zadrugar urla iz petnih žila.

foto: Printscreen/Pink

- Ti, ti ne zaslužuješ razgovor od mene! - rekao je Janjuš.

- Ti ćeš sada da se pomiriš sa njom? Što pričaš sa njom? Odgovori mi na pitanje, što ti imaš potrebu da pričaš sa njom, a nemaš potrebu da pričaš sa mnom?! Znači, ti ćeš sada da se pomiriš sa njom? Odgovori mi na pitanje! - upitala je Maja.

- Ti ćeš biti tužena za sve što si radila! Biće ti zabranjen pristup meni! Ti nisi dosledna da čovek porazgovara sa njom! Neću biti, je l' ti sada lakše? Ostavi na miru! - rekao je on.

- Što ti imaš potrebu da pričaš sa njom, zato što si izljubomorisao na Čorbu?! Odgovori mi na pitanje - povikala je Maja.

- Pusti me! - odbrusio je Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

- Neću da te pustim - uzvratila je Marinkovićeva.

- Masakrirala si me ženo, ona me nije masakrirala! Razumeš li me? - urlao je Janjuš.

- I šta sada? I ti ćeš sada da se družiš sa njom, odgovori mi na pitanje! Neću da se sklonim! Sram te bilo! - upitala je Maja.

- Sklonite mi se sa očiju i ti i ona! Što pre mi se skloni, bićeš tužena! Završena priča! - urlao je Marko.

- Izljubomorisao si juče, videla sam to! Što spavaš sa mnom?! Što si spavao sa mnom? - rekla je Maja.

- Pomiri se sa tim da me ne interesuješ ljubavno, pomiri se sa tim i kraj! - odbrusio je Marko.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:05 NAKON PRIČA DA JE PO NJU DOLAZILA HITNA, OGLASILA SE ŽENA NENADA ŠA! Ivana zablistala na mrežama, ne skida OSMEH sa lica!