VRBAŠKI IMALA DOGOVOR SA TOMOVIĆEM PRE DISKVALIFIKACIJE?! Cimerka ih je raskrinkala, a onda Mina morala sve da OBJASNI! (VIDEO)

Paula Hublin dobila je pitanje vezano za Vladimira Tomovića koji je diskvalifikovan iz rijalitija, pa je umešala Minu Vrbaški.

"Rekla si Franu da obrati pažnju ko se igra sa njim, i zašto misliš da Mina nije iskrena u njihovom odnosu?", glasilo je pitanje za Paulu.

"Rekla sam, ja sam stekla mišljenje o njoj da ona sa svima igra igrice i sa ženama i muškarcima, i ušla je u vezu kada smo Vladimir i ja bili u priči! Đedović nam je rekao kako će Fran opet da ispadne žrtva i to tako treba", rekla je Paula, a onda se povukla sumnja da je sve dogovor Tomovića i Mine, da on bude sa Paulom, a Mina sa Franom.

"Ja to nisam tako rekao, nego ste vi rekli da se ona igra sa njim i ja sam rekao da će tada opet njemu biti lepo da bi opet bio žrtva", rekao je Đedović.

"Moje iskreno mišljenje je da Mina igra igre i ako mi pokažu suprotno okej", dodala je Paula.

foto: Printscreen

"Ljudi su takvi da se plaše istih, kao k*rva k*rve i lopov lopova. Car je neko ko napada i zamera Franu neke stvari, a kad ih je on radio onda je sve okej. Fran jeste bio žrtva, i to jeste tako. Paula nije igrala igre, samo se vadila iz nečega i nju je igra koštala i to nije igra, već stvar karaktera!", rekao je Đedović.

"Vidim da je Paula dobila pitanje i vezano za mene, ali ja sa Paulom komentarišem kako je Mina smanjila provokacije na minimum! Ja to ne mogu da ne primetim, ali mi oni nisu tema niti me zanima", rekao je Car.

"Ljudi imaju prava da komentarišu sve i da je igra ja ne bih izdržala, ali nekima je lakše da tako gledaju jer nemaju ono što ja imam sa Franom! I sami vidite kako provodimo vreme i šta sve pričamo", rekla je Mina.

Kurir.rs/K.Đ.