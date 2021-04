TI SI BILA U BUJANOVCU! Zbog Miličinog pitanja o Aleksandrinoj NAJNEPRISTOJNIJOJ ponudi nastao opšti haos: ŠTO SE PRAVIŠ GLUPA!?

Aleksandra Nikolić odgovorila na pitanje Milice Kemez ,,Koja je najnepristojnija ponuda koju je dobila u Bujanovcu".

- Nisam znala da se ovo ovako čuje?! Ja nju nisam pitala! Ja sam se setila razgovora sa Markom, Marko je nju ispitivao o Bujanovcu. Je l' ti to govorio? Ja nisam znala da se čuje. Pogrešila sam što sam to rekla, evo i devojka kaže da nije čula! Ja sam to rekla Teodori, prošlo mi je kroz glavu šta je ona pričala sa Đedovićem, zezam se sa tobom i sa njom, popila sam. Ja sam posle rekla da se šalim - izjavila je Milica.

- Što se praviš glupa, drugi put si u rijalitiju i kao nisi znala da si pojačana?! Milice, ti si bila u Bujanovcu - povikala je Nadica.

- Milica nije imala lošu nameru! Sad kažu da ispada kao da si ti potvrdila to čime sam se ja bavila - rekla je Aleks.

