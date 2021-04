BAJETE MI NA LOŠE, KAO ZLE BABE STE! Mili ubeđen da mu ukućani RADE O GLAVI, pominje vradžbine! Svi u ŠOKU

Ivan Marinković kritikovao Milutina Radosavljevića Milija tokom emisije u "Parovima".

- Ona je bila odmah sa svim muškarcima koji su joj poklonili neku pažnju - rekao je Ivan, govoreći o Milijevoj izabranici Minji Pavlović.

- To mene ne zanima sa kim je ona bila pre mene. To je njena stvar. Sve su to bili neki bezveznjakovići - rekao je Mili samouvereno.

foto: Pritnscreen

- Od prvog dana znam ko je i kakva je Minja. Kada se družila sa Ninom, ja sam joj govorila da mora da bude svoja. Nema potrebe da bude nešto što nije - dobacila je jedna od takmičarki.

- Mili, ti nisi džentlmen. Ti ovde gledaš svaku devojku - rekao je Ivan Marinković.

- Nije tačno - pravdao se Mili.

- Ni sa jednom devojkom iz rijalitija ti nisi bio napolju - rekao mu je Ivan Marinković.

- Samo mi vi uvračajte to. Bajete mi non-stop na loše. Ko neke zle babe - rekao je Mili.

foto: Printcsreen

Kurir.rs/I.B.

