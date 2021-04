ERMINA ZARATILA SA TAROM NA KRV I NOŽ! Urlale jedna na drugu zbog LJUBAVNE AFERE sa Ša: Ti si ZLOČINAC, on je ŽRTVA! (VIDEO)

Ermina Pašović zaratila je sa Tarom Simov zbog njene veze sa Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Printscreen

- Ova tri mala budžeta dajem osobama za koje sam odavno rekla. Oni imaju istu crtu, nepoštovanje emisija, spavaju kad hoće, dolaze kad hoće, puše kad hoće, sve oni to rade, spavaju tokom emisije, te tri osobe su jako mlade, pored Miće, Nadice ili Đedovića koji bi trebalo da sede tamo. Mene to jako nervira i iritira, mene to smatra, to uvek komentarišem za stolom. Maja Marinković, Filip Car i Tara Simov. Car mi je bio simpatičan, niko ne može da se uvali u g*vna, kao on sam, mislim da te je rijaliti pojeo. Tebi je krivo što ti ona dobacuje, što komentariše, ali ti treba da bude mudriji, da joj ne daješ reakciju na to, imaš dva meseca, povedi računa, to sa Paulom, to ste usr*li, ja mislim da si se zaljubio u Paulu, ali te je strah da priznaš, da je ne bi izgubio. Tara, ona je osoba sa kojom nisam prošle godine imala konflikt. Ove sezone kada sam ušla, kao jedinka si mi bila fenomenalna, svugde te je bilo, bila si mi draža, nego u vezi sa Ša. Što se tiče vašeg odnosa, ne sviđa mi se, mislim tebe boli k*rac, ali ti si zločin, a on je žrtva u ovoj vezi, ne voliš ga, ne vidim nikakvu priču, koristiš ga. Smatram da ga koristiš zbog karijere, ti si jako inteligentna, ne možeš da mi kažeš da nisi mogla da se skloniš, išla si svesno u to, svesno si ga tipovala - rekla je Ermina.

- To si i njemu govorila, druga stvar, ti imaš isto kazne za to što spavaš, svaku emisiju si prespavala, ti nisi produkcija da me kažnjavaš. Ne sređuješ se za emisije, spominješ ovde... Kao spavam i daješ mi mali budžet - odbrusila je Tara.

- Ja sam videla napolju šta ti radiš. Smatram da sve radi iz koristi, da je sa sobom sve isplanirala, pokazala je da njena ljubav ne postoji - odbrusila je Ermina.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 20.4.2021.