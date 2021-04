ALEKSANDRA NA STUBU SRAMA! Cimeri se udružili protiv NIKOLIĆEVE pa je optužili da sve radi da bi privukla pažnju: ONA JURI KADAR!

Nakon snimka na kojem Aleksandra Nikolić priča Kristijanu Goluboviću kako je došla da vidi gde se nalazi Marko Janjušević Janjuš, rijaliti učesnici dali su svoj sud:

- Ja moram da kažem da je meni bilo jako simpatično kada je došla kao da mi traži lek, a ustvari gleda gde je Janjuš - rekao je Kristijan.

- Aleksandra je za mene jedno veliko razočarenje, folirant si, juriš kadar, igraš igru, juriš Janjuša. Ja sam prva skakala za tebe, kao Janjuš, a jedva čekaš da ti Car stavi onu stvar - rekla je Ermina.

- Ona ima pravo da se bori, ali ovo je kadriranje. Ona govori kako ne juri kadar, ona leti za njim, strašno - dodala je Sandra.

- Ja sam sigurna u Janjuša, on i ja smo u super odnosima, i neću da ga kvarim komentarisanjem ove osobe. Danas me nije provocirala, a meni je bitno da me on poštuje - pričala je Maja.

- Mene on ne zanima, ovo je bilo pre moje i Majine tuče. Što se tiče Cara, on i ja se stalno svađamo, a Janjuš me ne zanima - ispričala je Aleks.

- Aleks se ponaša kao da ne postoje kamere, ona je mene videla taj dan, iako nismo komunicirali ona je išla na mene - rekao je Janjuš.

