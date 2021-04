IVANA JE BILA SVETICA, SAD JE BLUDNICA! PRAVA ŽENA SEDI I TRPI: Lepi Mića opasno izvređao Ivanu Aleksić, a Ša se nadovezao! VIDEO

Lepi Mića osudio je Ivanu Aleksić zbog navodno prisnog odnosa sa Vladimirom Tomovićem.

Mića je istakao da je Ivana bludnik isto koliko i njen suprug reper Nenad Aleksić Ša.

"Osnovna stvar je da se poštuju postulati braka. On je za sebe bludnik, ne mora i ona. Svetica više nije svetica. Vreme nije opravdanje. Ša niko ne može to da opravda. Ali on je uradio ovo iz ljubavi. A zbog čega Ivana ovo radi sa čovekom koji šalje k*rčeve Sanji Stanković?", besneo je Lepi Mića.

foto: Printscreen

"Ša i ja smo ušli u vezu kada je saopšteno da Ivana hoće da se razvede. A sada ovde ljudi pričaju kao: "Šta papir?", ustala je Tara.

"Stanite malo. Jako je bitno. Tomović šalje k*rčeve glave Sanji da bi se osvetio Matoroj. Gura ruku u p*čku da bi se osvetio Janjušu. Sada ovo radi zbog Ša", urlao je Lepi Mića.

"Njemu hvala, majke mi", dodao je Ša.

"Prava žena sedi i trpi ako voli muža, a ova koja vraća, zove se pudlica isto kao i on. On je uradio najveće poniženje, ona mu je vratila. Ali on je ponizio sebe, ona sebe. Oni su se posr*li na svoj brak!", poručio je Lepi Mića.

Kurir.rs/K.Đ.