TARA I ŠA O PROVOKACIJAMA VUKA MOBA: Bivši učesnik poručio Simovoj da joj treba SPAS, njoj je SMEŠNO, a reper se obratio ŽENI!

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša progovorili su o reperu Vuku Mobu.

Naime, on nije želeo da se javi rijaliti paru, a imao je specijalnu poruku za Simovu preko pesme.

"Nije nam se javio sinoć, a bili smo ok dok je bio ovde. Bila je neka pesma, pa je ponovio - spasi se, gledao je u mene i deset puta ponovio. Ne znam u kom kontekstu je rekao. Ja nisam razumela, i on mi kaže - zbog tebe, jok zbog sebe. Sve se to izdešavalo, svi su čuli, ja sam pričala sa Đedovićem. Rekao mi je da mu kažem po završetku njegovog nastupa, pa sam ušla u raspravu sa Nenadom, on je burno reagovao", pričala je Tara.

foto: Printscreen

"Ma, blago sam reagovao. Ko je on da zalazi u moju vezu, on mene ne zanima. Nema pravo da ako dođe da uveseljava, on savetuje nekog nešto na taj način. Ona ima pravo da radi šta hoće, a ja sam prema njoj i previše dobar. Naravno da sam reagovao, svako bi. Niko nema pravo da se na taj način meša u moj život", pričao je Ša.

"Svaki kolega koji je dolazio ovde da peva, obraćao se njoj sa poštovanjem. Nije ona da je neko muči, pa da moraju da je spasavaju", dodao je Ša.

"Možda je to mišljenje nekog drugog, možda je rekao svoje mišljenje, ne znam. To nije uticalo na mene, on nije tako trebalo da reaguje", rekla je Tara.

foto: Printscreen

"Kako nema lepo mišljenje o meni, čak nisam ništa ružno rekao o njemu", rekao je reper.

"Pričao si da su Ivana i Tomović zajedno? Misliš da je istina?", pitao je Bora.

"Ko kako radi, tako i završi, samo ću to da kažem", rekao je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.