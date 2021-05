JANJUŠ SE UNEO MAJI U FACU, PA ZAURLAO IZ PETNIH ŽILA: Svi su se uplašili, a onda HLADNA KAO ŠPRICER rešila da ga dovede do LUDILA

Maja Marinković ćaskala je sa cimerima, pa u pauzama provocirala Marka Janjuševića Janjuša. Košarkaš je počeo da urla iz petnih žila i izazvao novu svađu.

- Vidiš kako me provocira! Skloni se, nemoj da me provociraš! Ona će me diskvalifikovati, videćete! - urlao je Janjuš.

- Dobro, medo - smejala se Maja histerično.

- Vama je smešno, meni više nije. Vi ne znate šta ona radi - nastavljao je Janjuš.

- Smiri se, Majo - govorili su joj Đedović i Matora.

- Rekao je da će me uništiti - pravdala se Maja.

- Šta ti je, šta se dereš na mene? - pitala ga je Maja.

- Pomeri se od mene, sada i zauvek! - nastavljao je Janjuš.

- Ali ja te volim. Lud si kao zvono - provocirala je Maja.

Kurir.rs/M.M.