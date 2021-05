OVAKO SE NE PONAŠA SILOVANA ŽENA: Car SKANDALOZNIM izjavama krenuo na Minu i ZGROZIO cimere: IMAŠ SESTRU I MAJKU! (VIDEO)

Nakon što se ispostavilo da je Filip Car ucenjivao Minu Vrbaški tajnim informacijama o tome kako je bilo silovana, ona je juče sama sve priznala, a večeras se u rijalitiju pred svima povela priča na tu temu.

foto: Printscreen/Pink

- Ona uživa da ispija mozak ljudima, ona je kao pokemon, evo biram Nadicu! Ti izjedaš, žena je gora od korone. Ja kad prvi zgrešim prema Mini, ja kažem da nije u redu, a ona kao neki kvazi advokat Mini. Nju kad završi crni sto, ženu boli k*u*ac za sve, ona legne, nju ne zanima. A kad dođe ovde, njoj počne raditi sto kamera, onda se ona digne, i drži se ko pijan plota - rekao je Car.

- Ja Minu nisam proganjao, već sam joj rekao neke stvari koje mislim da su loše po nju. Ja danas sa Nadicom išao porazgovarati, tako da je meni sa Minom najlepše kad nemamo komunikaciju. Što mi je danas rekla na budžetu rekla neke stvari - pričao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Mina, kad ti je prišao poslednji put? - pitao je voditelj.

- U petak, kad je rekao da neće više prilaziti, i tad smo se raspravljali, pa sam dobila pljuvačku od njega. Ja ga nijednog trenutka nisam provocirala - rekla je Mina.

- Reci neke stvari kakve jesu. Šta si juče napravila u nekim situacijama? Zašto dolazi do toga? - pitao je Car.

Nakon toga, Car je zgrozio sve rijaliti učesnike svojim izjavama.

- Ja sam osobi koja je izašla rekla to - pričala je Mina.

- Ko je rekao da mi je to Vladimir rekao? - pitao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Ti si rekao, da treba dve nedelje pred kraj da se iznese - napali su ga zadrugari.

- Ako sam tako rekao, to je bilo u ljutnji. Nije mi rekao Vladimir, nemam potrebu da ga štitim. Mina mi je rekla - pravdao se Filip.

- Vladimir je zapretio da će da iznese to, i onda si to uradio - govorio je Milan.

- Ti si rekao: "Da li hoćeš sad da iznesem ono čime ti je Vladimir pretio?" - ustala je Sandra Rešić.

- Rekao si da je trebalo Vladimir da iznese dve nedelje pred kraj - dodao je Đedović.

- Ovako se ne ponaša žena koja je silovana - rekao je Car i zaprepastio zadrugare.

foto: Printscreen/Pink

- Nemaš ti pojma - dobacila je Sanja Stanković.

- Pustite me kvazi priča - govorio je Car.

- Nabijaš devojci koja je nešto preživela na nos - zamerila je Sandra.

- A kako to treba da se ponaša žrtva silovanja? Da li treba da spusti strahom glavu ispred tebe? - ustala je Nadica.

foto: Printscreen/Pink

- Care, kako god da se ponašaju, ovo ne treba da se priča. Ja Minu poznajem 4 godine, nikad ovo nisam čuo - skočio je Janjuš.

- Povređuješ žene koje su silovane - zamerio je Đedović.

foto: Printscreen/Pink

- Apsolutno suprotno - pravdao se Car.

- Ja za ovu priču znam od pre 6, 7 godina. Imale smo najgoru svađu prošle godine, nikad nisam iznela. Nikad u životu - ustala je Tara Simov.

- Sad si mi se zgadio! Ko te je rodio? Imaš sestru, najbolju drugaricu. Rekao si da si doktor za to, da si lažno optužen za to, a sad čekaš svaku priliku da joj to pomeneš. Kako te nije sramota? Posle ovoga što si rekao, bolje da ćutiš! Ti znaš kako treba da se ponaša žena koja je silovana - nastavila je Nadica.

- Vladimir mi to nije rekao, ona mi je rekla - govorio je Car.

- Nije poenta da li ti je rekao, nego da ne pričaš to! - prebacio je Lepi Mića.

