JANJUŠ PREKLINJE MAJU DA GA OSTAVI NA MIRU: Marinkovićevoj ne pada na pamet da ODUSTANE: Ja sam ti devojka, mogu da te mazim!

Maja Marinković je ponovo prišla Marku Janjuševiću Janjušu, nije htela da se skloni od njega, iako je on uporno pričao da ne želi više da bude sa njom.

- Molim te, pusti me, ne želim sa tobom bilo kakav kontakt i raspravu. Lepo sam ti rekao da ne radiš neke stvari i ti ih radiš. Majo... Pusti me - govorio je on.

- Neću - rekla je Maja i krenula da ga prati.

- Pusti mi ruku, blamiraš se svaki dan. Lepim tonom ti kažem, hoću da budem sam - nastavio je on, a ona ga je pratila.

- Ne! - rekla je Maja.

- Ja te lepo molim, ja spuštam loptu, jer sam pakleno od noćas, da li ti je to jasno? - govorio je on.

- A ko si ti da pričaš neke stvari? - pitala je Marinkovićeva.

- Nemoj da me maziš - urlao je Janjuš.

- Ja sam ti devojka, mogu da te mazim - poručila je Maja.

- Nisi mi devojka, nemoj da mi radiš to. Nemoj da mi guraš prste u usta. Nemoj da me maltretiraš - nastavio je Janjuš.

